ระเบิดสนั่นกรุงมาดริด เจ็บ 25 สาหัส 2 คาดก๊าซรั่ว
หน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินของกรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน เผยว่า เกิดเหตุระเบิดในอาคารแห่งหนึ่งในกรุงมาดริด เมื่อวันที่ 13 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 คน โดย 2 คนอาการสาหัส
ฮาเวียร์ โรเมโร หัวหน้านักดับเพลิง ระบุว่า หลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ที่เมืองบาเยกัส ซึ่งเป็นเขตตอนกลางทางใต้ของกรุงมาดริด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ดึงคน 4 คนออกมาจากซากปรักหักพัง แรงระเบิดได้สร้างความเสียหายให้กับร้านกาแฟ ร้านค้า และอาคารอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง
สำนักข่าว EFE ของสเปนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสงสัยว่าสาเหตุของเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดจากก๊าซรั่ว แต่ตำรวจยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่ชัดเจน