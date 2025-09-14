อิสราเอลถล่มกาซาซิตี้ต่อเนื่อง ดับเพิ่มอย่างน้อย 32
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลชิฟาในฉนวนกาซา รายงานว่า การโจมตีทางอากาศอย่างหนักที่เมืองกาซา ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย โดยในจำนวนนี้มีเด็ก 12 ราย
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อิสราเอลได้เพิ่มการโจมตีในเมืองกาซา ทำลายอาคารสูงหลายแห่ง โดยกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสนำอุปกรณ์สอดแนมมาติดตั้งไว้ในอาคารเหล่านั้น
เมื่อวันที่ 13 กันยายน กองทัพอิสราเอล (ไอดีเอฟ) ระบุว่า ได้โจมตีอาคารสูงอีกแห่งหนึ่งที่กลุ่มฮามาสใช้ประโยชน์ในเมืองกาซา พร้อมออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการยึดเมืองใหญ่ที่สุดของฉนวนกาซา โดยไอดีเอฟอ้างว่านี่คือฐานที่มั่นสุดท้ายของฮามาส ขณะที่ยังมีชาวบ้านหลายแสนคนติดค้างอยู่ ท่ามกลางภาวะทุพโภชนาการและความอดอยาก
หนึ่งในการโจมตีเมื่อคืนวันศุกร์ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันเสาร์ เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในเขตชีค รัดวาน ทำให้ครอบครัวที่มีสมาชิก 10 คน รวมถึงแม่และลูกอีกสามคนเสียชีวิตทั้งหมด ด้านสมาคมฟุตบอลปาเลสไตน์ยืนยันว่า โมฮัมเหม็ด ราเมซ ซุลต่าน นักเตะสโมสร Al-Helal Sporting Club ถูกสังหารพร้อมกับสมาชิกครอบครัวของเขาอีก 14 คน
ด้านไอดีเอฟไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุโจมตีดังกล่าวแต่อย่างใด
การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นและคำสั่งให้อพยพ ทำให้จำนวนผู้คนที่อพยพออกจากเมืองกาซาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี หลายครอบครัวยังติดค้างเพราะไม่มีเงินสำหรับค่าเดินทางและที่พัก ขณะที่บางคนถูกบังคับให้อพยพหลายครั้งแล้วครั้งเล่า จนทำให้พวกเขาไม่เชื่อว่ามีที่ไหนในฉนวนกาซาที่จะปลอดภัย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน ไอดีเอฟโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สั่งให้ชาวปาเลสไตน์ที่ยังอยู่ในเมืองกาซารีบอพยพลงใต้ทันที ไปยังพื้นที่ที่ไอดีเอฟระบุว่าเป็นเขตมนุษยธรรม อาวิชาย อัดราอี โฆษกไอดีเอฟ กล่าวว่า มีประชาชนมากกว่า 250,000 คนที่ออกจากเมืองกาซาแล้ว จากประชากรประมาณ 1 ล้านคนในพื้นที่กาซาตอนเหนือ
อย่างไรก็ดี สหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนอพยพออกไปเพียงราว 100,000 คน นับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน พร้อมเตือนว่าการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมหาศาลจะยิ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลง เนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของกาซาที่ถูกระบุให้เป็นที่หลบภัยก็เป็นพื้นที่แออัดอยู่แล้ว และการเดินทางก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งหลายคนไม่สามารถจ่ายได้
โครงการช่วยเหลือของสหประชาชาติที่นำเต็นท์และสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่กาซา ระบุว่า เมื่อปดาห์ที่แล้ว ยังมีเต็นท์และอุปกรณ์อีกกว่า 86,000 ชุดที่รอการอนุญาตให้นำเข้า
กระทรวงสาธารณสุขกาซากล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพโภชนาการเพิ่มอีก 7 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รวมถึงเด็กๆ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากสาเหตุนี้เพิ่มเป็น 420 รายแล้ว นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น โดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก 145 ราย