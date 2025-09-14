ไม่ได้ขู่! รัสเซียทดสอบขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง ‘ซิรกอน’ ระหว่างซ้อมรบ

ไม่ได้ขู่! รัสเซียทอสอบขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง ‘ซิรกอน’ ระหว่างซ้อมรบ
กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงเมื่อวันที่ 14 กันยายนว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง “ซิรกอน” หรือ Zircon ใส่เป้าหมายในทะเลบาเรนตส์ ระหว่างการซ้อมรบทางทหารซาปัด
กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่า ตามข้อมูลการติดตามผลที่ได้รับแบบเรียลไทม์ พบว่าเป้าหมายถูกทำลายจากการโจมตีตามที่วางแผนไว้
ทั้งนี้ ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน เคยลงบทความพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมของอาวุธชนิดนี้ในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อปี 2565 ว่า Zircon คือขีปนาวุธพิสัยไกล Hypersonic เคลื่อนที่ในอากาศได้ “เร็วกว่าเสียง” 9 เท่า ที่อัตรา 4,600 Miles (หรือมากกว่า 7,402 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง พิสัยยิงไกลระยะ 1,000 กิโลเมตร
ติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบ และเรือดำน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบก และกลางทะเล ทำลายเครื่องบิน และเรือรบได้ในพริบตา
Zircon ใช้นวัตกรรม Scramjet เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนจากการเผาไหม้ โดยบีบอัดอากาศจากชั้นบรรยากาศ ผสมกับเชื้อเพลิงบนตัวจรวด แทนการบรรทุกเชื้อเพลิง และ Oxidizers เหมือนกับจรวดทั่วไป
ส่งผลให้ Zircon มีน้ำหนักเบากว่าขีปนาวุธรุ่นก่อนๆ จึงทำให้มันสามารถพุ่งออกไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากสมรรถนะ “ความเร็วเหนือเสียง” แล้ว ยังสามารถเดินทางรอบโลกได้ ถือเป็นอาวุธที่ยากต่อการติดตาม และสกัดกั้น
ชาติเดียวที่มีระบบป้องกัน และทำลาย Zircon ได้ก็คือ “รัสเซีย” เอง!