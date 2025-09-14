ชาวอังกฤษกว่าแสน เดินขบวนต้านผู้อพยพ ตำรวจปะทะเดือดผู้ชุมนุม
ผู้ชุมนุมกว่า 110,000 คนร่วมเดินขบวนผ่านใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 13 กันยายน โดยชูธงชาติอังกฤษและสหราชอาณาจักร ถือเป็นหนึ่งในการประท้วงของฝ่ายขวาครั้งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรยุคใหม่ จนเกิดเหตุปะทะกับตำรวจ
ตำรวจนครบาลลอนดอนระบุว่า การเดินขบวน “Unite the Kingdom” ซึ่งจัดโดย ทอมมี โรบินสัน นักเคลื่อนไหวต่อต้านผู้อพยพ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1 แสนคนนั้นมากกว่าที่ตำรวจคาดการณ์ไว้มาก
ตำรวจยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจและไม่คาดคิดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากขนาดนี้ พร้อมอธิบายว่าการชุมนุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากเกินกว่าจะบรรจุในถนนไวท์ฮอลล์ ซึ่งเป็นถนนสายกว้างที่มีอาคารราชการเรียงราย และเป็นเส้นทางที่ได้รับอนุญาต โดยตำรวจต้องวางกำลังกั้นเพื่อแยกการเดินขบวน “Unite the Kingdom” ออกจากการชุมนุมของฝ่ายต่อต้านที่ชื่อ “Stand Up To Racism” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 5,000 คน
ขณะที่ตำรวจซึ่งพยายามควบคุมไม่ให้ผู้ชุมนุมออกนอกเส้นทาง ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่เกินกว่าจะยอมรับได้ โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเตะ ถูกชก และถูกขว้างด้วยขวด พลุไฟ และวัตถุอื่นๆ
เหตุปะทะดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ 26 นายได้รับบาดเจ็บ ในจำนวนนี้ 4 นายอาการสาหัส ขณะที่มีรายงานการจับกุมผู้ประท้วง 25 คน ซึ่งตำรวจกล่าวว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น แมตต์ ทวิสต์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ กล่าวว่า ตำรวจกำลังเร่งระบุตัวผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุจลาจล และพวกเขาคาดหวังได้เลยว่าจะต้องเจอกับมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดในอีกไม่กี่วันและไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
การเดินขบวนครั้งนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของความตึงเครียดในสหราชอาณาจักร ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประท้วงนอกโรงแรมที่ใช้รองรับผู้อพยพ โดยผู้ชุมนุมโบกธงสหราชอาณาจักร และธงเซนต์จอร์จของอังกฤษ ขณะที่บางคนถือธงสหรัฐและอิสราเอล บางคนสวมหมวก MAGA (Make America Great Again) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ พวกเขาตะโกนคำขวัญต่อต้านนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ และชูป้ายเขียนว่า “ส่งพวกเขากลับบ้าน”
ด้านโรบินสันกล่าวว่า “วันนี้คือประกายไฟของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในบริเตนใหญ่ นี่คือช่วงเวลาของเรา” พร้อมอ้างว่าการชุมนุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง “คลื่นยักษ์แห่งความรักชาติ”
ด้านนายอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีสหรัฐ ปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ไปยังที่ชุมนุม โดยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลในสหราชอาณาจักร ด้วยการประณามรัฐบาลสหราชอาณาจักรฝ่ายซ้าย
“การเป็นชาวอังกฤษมีความงดงาม และสิ่งที่ผมเห็นกำลังเกิดขึ้นที่นี่คือการทำลายล้างสหราชอาณาจักร ซึ่งในตอนแรกเป็นการกัดเซาะอย่างช้าๆ แต่มันกลับกัดเซาะสหราชอาณาจักรอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานจำนวนมากที่ควบคุมไม่ได้” มัสก์กล่าว
ปัญหาการอพยพกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักร บดบังความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับจำนวนผู้ขอลี้ภัยสูงเป็นประวัติการณ์ ในปีนี้มีผู้อพยพกว่า 28,000 คนเดินทางมาถึงด้วยเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษ