ตามรอยอิตาลี อุซเบกิสถาน อนุมัติร่างกฎหมาย ลดโทษผู้ต้องขังสูงสุด 30 วันต่อปี หากอ่านหนังสือจบเล่ม
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเพิ่งอนุมัติกฎหมาย ลดโทษให้ผู้ต้องขังสูงสุด 30 วันต่อปี โดยมีข้อแม้ว่า ให้อ่านหนังสือหลายเล่มที่ถูกจัดอยู่ในรายการพิเศษ แต่การฝึกปฏิบัติด้านศึกษาดังกล่าวก็ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับนักโทษทุกคน
ด้านสมาชิกวุฒิสภาได้อนุมัติกฎหมายดังกล่าว แต่มีเกณฑ์ว่า หนังสือที่ได้รับอนุมัติและถูกอ่านจบในแต่ละเล่ม นักโทษจะสามารถลดระยะเวลาจำคุกลงได้ 3 วัน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปี มาตรการลดโทษดังกล่าว ไม่มีผลบังคับใช้กับนักโทษจำคุกตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่า ผู้ต้องขังทั่วประเทศ อาจได้รับผลกระทบมากกว่า 13,500 ราย
ชาคริซอด โชคิรอฟ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยของอุซเบกิสถาน เปิดเผยว่า “เราได้ศึกษาตัวอย่างการลดโทษผู้ต้องขังจากบราซิลและอิตาลี และกำลังพิจารณาแนวปฏิบัติระหว่างประเทศก่อนนำกฎหมายมาใช้”
ชาคริซอด กล่าวว่า “ในบราซิล ตั้งแต่ปี 2555 ผู้ต้องขังสามารถลดโทษตัวเองได้ 4 วัน ต่อการอ่านหนังสือแต่ละเล่ม และลดโทษได้สูงสุด 48 วันต่อปี มาตรการที่คล้ายคลึงกันของอิตาลีและโบลิเวีย ทางอุซเบกิสถานได้ศึกษาผลลัพธ์เหล่านี้ และตัดสินใจนำแนวปฏิบัติมาปรับใช้กับระบบกฎหมายของเรา”
มาตรการดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพิเศษ หลังผู้ต้องขังอ่านหนังสือแล้ว จะต้องทำแบบทดสอบเพื่อแสดงวิสัยทัศน์หลังอ่าน ส่วนคณะกรรมการจะประกอบด้วย ตัวแทนจากสภาท้องถิ่น ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานบริหารเรือนจำ กล่าวคือผู้ที่สอบผ่านเท่านั้น จึงจะมีสิทธิรับการลดโทษ
มุมมองผู้เชี่ยวชาญต่อมาตราการนี้
ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างยินดีกับระบบนี้อย่างกว้างขวาง เช่น เบกมัต โอชิลอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณและการศึกษา กล่าวกับยูโรนิวส์ว่า กฎหมายนี้อาจกระตุ้นให้ผู้ต้องขัง ใช้เวลาเรียนรู้แทนการอยู่เฉยๆ
ขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าหน้าที่ ได้ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรมของอุซเบกิสถาน ซึ่งนำไปสู่การฟื้นฟูและการศึกษา แต่ก็ยังเน้นย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ