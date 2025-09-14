ฟังเสียง ผู้ประท้วงเจนซีเนปาล หลังเหตุรุนแรงยุติ ลั่นนอกจากประท้วงแล้ว ต้องฟื้นฟูด้วย
จากกรณีความไม่สงบภายในเนปาล ท่ามกลางการปะทะเดือดระหว่างรัฐบาลเนปาลกับกลุ่มผู้ประท้วงเจนซี ซึ่งก่อนหน้านี้ความรุนแรงยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจุดไฟเผาสถานที่ต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือการจับภริยาอดีตนายกฯเผาทั้งเป็น เนื่องด้วยไม่พอใจที่รัฐบาลคอร์รัปชั่น และบล็อกการเข้าถึงโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม
โดยวันนี้ (14 ก.ย.) ราม จันทรา พูเดล อดีตประธานศาลฎีกา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการของเนปาล ได้ประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 5 มีนาคมปีหน้า และเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีรายงานว่า ผู้ประท้วงเจนซีของเนปาลช่วยกันทำความสะอาดท้องถนน หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบอย่างรุนแรงหลายวัน
ผู้ประท้วงวัยหนุ่มสาวในเนปาล ผู้มีบทบาทสำคัญในการกดดันให้ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่ง พวกเขาได้หันมาร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำความสะอาดถนนในกรุงกาฐมาณฑุ หลังเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อน กลุ่มผู้ประท้วงส่วนใหญ่ที่เป็นคนเจนซี ต่างถือไม้กวาด ถุงขยะ และถังขยะ ออกมาทำความสะอาดทางเดินเท้า เก็บกวาดเศษซากต่างๆ และทาสีผนังใหม่บริเวณอาคารที่ถูกจุดไฟเผา
นอกจากนี้ วิดีโอในโซเชียลก็แสดงให้เห็นว่า กลุ่มวัยรุ่นเนปาลกำลังซ่อมแซมกระเบื้องที่แตกหน้าสถานที่ราชการ ซึ่งถูกไฟไหม้ ขณะที่คนอื่นๆคอยอุดหลุมบ่อบนถนน และเก็บขยะ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดกิจกรรม ได้ระบุว่า การทำความสะอาดครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และส่งสัญญาณว่า การเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่เพียงแต่ประท้วงเท่านั้น แต่ต้องการฟื้นฟูด้วย