มือสังหาร ‘ชาร์ลี เคิร์ก’ ไม่ร่วมมือจนท.สอบสวน ไม่รับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุ
สเปนเซอร์ ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ให้สัมภาษณ์ ABC News ว่า ไทเลอร์ โรบินสัน ผู้ต้องสงสัยว่าลงมือสังหารชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษนิยม ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวน และยังไม่ได้รับสารภาพว่าตนเองเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิง ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขา
โรบินสัน ซึ่งเป็นชาวยูทาห์ อายุ 22 ปี ถูกจับกุมหลังจากเคิร์ก วัย 31 ปี ถูกยิงเสียชีวิตที่เมืองโอเร็ม เมื่อวันที่ 10 กันยายน หลังเหตุยิงผ่านไปนาน 33 ชั่วโมง โดยโรบินสันถูกจับหลังเข้ามอบตัวกับตำรวจ อย่างไรก็ดี ค็อกซ์กล่าวว่าผู้คนรอบตัวโรบินสัน ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนเป็นอย่างดี พร้อมย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับ โซเชียลมีเดียภายหลังการเสียชีวิตของเคิร์ก
เมื่อถูกถามถึงรายงานของ New York Times ที่อ้างว่าโรบินสันพูดคุยกับผู้อื่นหลังการยิงผ่านแพลตฟอร์ม Discord รวมถึงข้อกล่าวหาที่ระบุว่าเขาพูดล้อเล่นว่าเป็นมือปืน ค็อกซ์กล่าวว่า “สิ่งที่เรายืนยันได้คือการสนทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง และคนรอบตัวเขาไม่คิดว่าเป็นเขาจริงๆ มันเป็นการพูดเล่นๆ จนกระทั่งเขาเขายอมรับเองว่ามันเป็นเขาจริงๆ”
ค็อกซ์เคยให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ว่าโรบินสันถูกชักจูงอย่างลึกซึ้งด้วยอุดมการณ์ฝ่ายซ้าย โดยเขาบอกกับ CNN ว่า ข้อมูลนั้นมาจากคำบอกเล่าของเพื่อนและครอบครัวของผู้ต้องสงสัย
ผู้ว่าการรัฐยูทาห์กล่าวว่า ยังมีอะไรอีกมากที่เรากำลังเรียนรู้ และจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม และเมื่อมีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ ก็จะมีหลักฐานและข้อมูลที่เปิดเผยออกมาอีกมาก โดยหนึ่งในผู้ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คือ รูมเมตของโรบินสันซึ่งเป็นคู่รักของเขาด้วย
ค็อกซ์กล่าวว่า คู่รักของโรบินสันไม่ทราบเรื่องการยิง และได้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างมาก ทั้งนี้คู่รักของโรบินสันกำลังอยู่ในกระบวนการ เปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิง แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือไม่
ตามเอกสารคำร้องจากรัฐยูทาห์ระบุว่า โรบินสันถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ยิงปืนโดยผิดกฎหมาย และขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ขณะนี้เขาถูกคุมขังโดยไม่ให้ประกันตัวที่เรือนจำกลางยูทาห์
ภายหลังการเสียชีวิตของเคิร์ก ค็อกซ์ได้ออกมาเรียกร้องให้เกิดความสามัคคีเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมือง พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง เขาเคยระบุโซเชียลมีเดียว่าเป็นมะเร็ง และสหรัฐจำเป็นต้องนำโทรศัพท์ออกจากห้องเรียน รวมถึงเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้
ค็อกซ์ยังกล่าวด้วยว่า การยิงเคิร์กเป็นการโจมตีโดยตรงต่ออเมริกา และเตือนชาวอเมริกันว่า เราต้องส่องกระจกและตัดสินใจว่า เราจะพยายามทำให้มันดีขึ้น หรือทำให้มันแย่ลง
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เอริกา ภรรยาของเคิร์ก กล่าวสุนทรพจน์ทั้งน้ำตา โดยขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่พยายามช่วยชีวิตสามี และสัญญาว่า เสียงของสามีของเธอจะยังคงอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ พิธีรำลึกถึงเคิร์กจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน ที่สนามกีฬา State Farm Stadium ในรัฐแอริโซนา ซึ่งมีความจุ 60,000 ที่นั่ง และเป็นรัฐที่ครอบครัวเคิร์กอาศัยอยู่