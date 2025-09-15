ยอดดับประท้วง GenZ เนปาล พุ่ง 72 เจ็บกว่า 2,113
กระทรวงสาธารณสุขเนปาลได้ปรับเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงต่อต้านการระงับโซเชียลมีเดียที่ลุกลามกลายเป็นความรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น 72 ราย เมื่อวันที่ 14 กันยายน ขณะที่ทีมค้นหาสามารถเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตจากสำนักงานรัฐบาล บ้านเรือน และอาคารอื่นๆ ที่ถูกเผาในระหว่างการประท้วง
ปรากาช บูดาโธกี โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเนปาล กล่าวว่า ขณะนี้พบศพผู้เสียชีวิตจำนวนมากในห้างสรรพสินค้า บ้านเรือน และอาคารอื่นๆ ที่ถูกเผาหรือถูกโจมตี
ยอดผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน โดยกระทรวงสาธารณสุขเนปาลอยู่ที่ 51 ราย ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงแล้วอย่างน้อย 2,113 ราย
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษของเนปาล ชาวเนปาลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จนทำให้นายเค.พี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล ต้องลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 9 กันยายน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อสลายการชุมนุมของผู้ประท้วง ซึ่งบางคนได้เผาทำลายอาคารของรัฐ รวมถึงศาลฎีกา รัฐสภา ป้อมตำรวจ บ้านเรือนของนักการเมือง และธุรกิจเอกชน
ซูชิลา การ์กี ที่สาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการเนปาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน ได้รับมอบหมายให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหม่ในวันที่ 5 มีนาคมปีหน้า แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากพรรคการเมือง 8 พรรคในประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชย 1 ล้านรูปี หรือราว 2.25 แสนบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้บาดเจ็บ
การ์กีเริ่มทำงานในอาคารใกล้กับสำนักงานนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกวางเพลิงระหว่างการประท้วง เธอกล่าวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลว่า ตอนนี้เราต้องมีส่วนร่วมในการบูรณะอาคารที่ถูกทำลาย