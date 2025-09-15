เกาหลีเหนือกร้าว สถานะ ‘ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์’ ย้อนกลับไม่ได้
คณะผู้แทนถาวรของเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติแถลงว่า สถานะของประเทศในฐานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ หรือที่เรียกกันว่า ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ หรือ KCNA รายงานเมื่อวันที่ 15 กันยายน ประณามการกล่าวอ้างของสหรัฐที่เรียกร้องให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์ ว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย
คณะผู้แทนถาวรของเกาหลีเหนือประจำสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ระบุว่า สถานะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในฐานะรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งได้ถูกบัญญัติอย่างถาวรไว้ในกฎหมายสูงสุดและกฎหมายพื้นฐานของรัฐนั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้แล้ว
ขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์การผลักดันให้เกิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐ ว่าเป็นการกระทำยั่วยุที่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ พร้อมปกป้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของตนว่าเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐอีกด้วย