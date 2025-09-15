ที่ประชุมสุดยอดอาหรับ-อิสลามเตือน อิสราเอลโจมตีกาตาร์ คุกคามปรับสัมพันธ์
ผู้นำประเทศอาหรับและอิสลามที่ได้มารวมตัวประชุมกันในกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร จะออกคำเตือนว่าการโจมตีของอิสราเอลต่อกาตาร์และการกระทำเป็นปรปักษ์อื่นๆ ถือว่าเป็นการคุกคามการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความพยายามในการทำให้ความสัมพันธ์ปกติในภูมิภาค ซึ่งเป็นสาระสำคัญจากร่างข้อมติที่จะมีการนำเสนอในที่ประชุมสุดยอดอาหรับ-อิสลามในวันที่ 15 กันยายนนี้
การประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นในกรุงโดฮา มีเป้าประสงค์เพื่อแสดงการสนับสนุนต่อกาตาร์ หลังอิสราเอลได้ทำการโจมตีเมืองหลวงของกาตาร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดยิ่งขึ้น โดยพุ่งเป้าสังหารผู้นำกลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในประเทศกาตาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสในช่วงที่ผ่านมา
เนื้อหาในร่างข้อมติที่รอยเตอร์นำมรายงานระบุว่า การโจมตีอย่างโหดร้ายของอิสสราเอลต่อกาตาร์ และการกระทำอันเป็นปรปักษ์ของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินต่อไปต่อไป ที่รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การกวาดล้างชาติพันธุ์ ความอดอยาก การปิดล้อม การล่าอาณานิคม และนโยบายการขยายการตั้งถิ่นฐาน คุกคามโอกาสของสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
ร่างผลประชุมที่จัดทำในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ประชุมก่อนการประชุมสุดยอดยังระบุว่า การกระทำเหล่านี้คุกคามทุกสิ่งที่ได้บรรลุไปแล้วบนเส้นทางการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอล รวมถึงข้อตกลงในปัจจุบันและในอนาคต
อิสราเอลถูกกล่าวหาอย่างกว้างขวางว่า ก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา โดยองค์กรนักวิชาการด้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดเวลาเกือบสองปีของการทำสงครามกับฮามาสในฉนวนกาซา ที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 64,000 ราย
ขณะที่อิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างสิทธิ์ในการป้องกันตัวเอง หลังการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1,200 ราย และมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันอีก 251 คน
เมื่อสัปดาห์ก่อน นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ยังคงกดดันกาตาร์ที่ให้ที่พำนักต่อผู้นำฮามาส โดยกดดันให้ขับไล่เจ้าหน้าที่ฮามาสออกไป หรือไม่ก็ต้อลงโทษคนเหล่านี้ เพราะถ้าไม่ทำ อิสราเอลจะทำเอง
ขณะที่เมื่อวันเสาร์ เนทันยาฮูกล่าวว่าการขจัดผู้นำฮามาสที่อยู่ในกาตาร์จะเป็นการลบอุปสรรคสำคัญในการปล่อยตัวตัวประกันที่ยังถูกจับอยู่ในฉนวนกาซาและยุติสงคราม
ด้านกาตาร์ ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสำคัญในความขัดแย้งกาซา กล่าวหาอิสราเอลว่าขัดขวางโอกาสสันติภาพ และกล่าวหาเนทันยาฮูว่าได้ปฏิบัติการที่ถือเป็นการก่อการร้ายของรัฐ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงภายในกาตาร์เสียชีวิตหนึ่งรายในการโจมตีของอิสราเอล
ชีค โมฮัมเหม็ด บิน อับดุลราห์มาน อัล-ธานี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ กล่าวเมื่อวันที่ 14 กันยายน ว่า การกระทำของอิสราเอลจะไม่หยุดยั้งความพยายามไกล่เกลี่ยของโดฮากับอียิปต์และสหรัฐ