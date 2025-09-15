มาเลเซีย ร้องกูเกิล ช่วยสอบ ปมส่งคลิปเซ็กซ์ฉาวว่อน ขู่แบล็กเมล์ ส.ส.-จนท.รัฐ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าวเบอร์นามารายงานว่า ทางการมาเลเซียร้องความร่วมมือไปทาง กูเกิล บริษัทย่อยของอัลฟาเบต ให้ช่วยตรวจสอบการส่งวิดีโอเซ็กซ์ผ่านอีเมลเพื่อแบล็กเมลเหยื่อ โดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองและสมาชิกรัฐสภาที่แพร่ลามไปทั่ว หนึ่งในนั้นมีนายฟาห์มี ฟัดซิล รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของมาเลเซียอยู่ด้วย
ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของมาเลเซีย เปิดเผยผ่านการโพสต์ลง X ว่า มีส.ส.อย่างน้อย 9 คน ได้รับคำขู่ทาง Gmail ที่ขู่จะเผยแพร่วิดีโอเซ็กซ์ของพวกเขา หากไม่ยอมจ่ายเงินให้ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.1 ล้านบาท พร้อมกับกล่าวเตือนว่าผู้กระทำผิดในกรณีเหล่านี้จะเผชิญโทษจำคุกสูงถึง 2 ปี
เบอร์นามารายงานว่า นายราฟิซี รามลี อดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีชื่อเสียงซึ่งตกเป็นเป้าหมายของการแบล็กเมล โดยส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองจากพรรคความยุติธรรมของประชาชนของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ที่ได้รับอีเมลข่มขู่ทำนองนี้
ด้านนายวัน เซฟูล วัน ยาน ส.ส.พรรคฝ่ายค้านมาเลเซีย เปิดเผยเช่นกันว่าเขาได้รับอีเมลข่มขู่เช่นนั้นด้วย และยังมีส.ส.อีกหลายคนที่อาจได้รับอีเมลขู่แบล็กเมลเพียงแต่ยังไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม พวกเขาต่างปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในวิดีโอเซ็กซ์ลับหรือล่วงรู้ว่ามีคอนเทนต์เช่นนั้นอยู่
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากส.ส. 3 ราย และวุฒิสมาชิก 1 รายเกี่ยวกับการคลิปแบล็กเมลดังกล่าวด้วย