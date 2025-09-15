โสมขาวลุยตรวจสอบ! สหรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชน คนงานเกาหลีใต้ที่ถูกจับหรือไม่
สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐ (ICE) บุกค้นและจับกุมคนงานชาวเกาหลีใต้ภายในโรงงานแบตเตอรี่รถยต์ไฟฟ้าฮุนไดที่รัฐจอร์เจียหรือไม่
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คนงานเกาหลีใต้จำนวนทั้งสิ้น 316 คนเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้หลังถูกทางการสหรัฐควบคุมตัวนาน 1 สัปดาห์ สื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าคนงานที่ถูกควบคุมตัวได้เล่าถึงเหตุการณ์การบุกจับกุมและสภาพของสถานคุมขังว่าแออัด มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก และขาดสุขอนามัยที่ดี หลายคนเล่าว่าถูกใส่โซ่ตรวนรอบเอว ขา และข้อมือระหว่างถูกจับกุม พร้อมกับไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ
โฆษกประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 15 กันยายน ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบกับบริษัทต่างๆ ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือไม่ และทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบว่าสหรัฐได้ทำตามสิ่งที่ทางเกาหลีใต้ร้องขอหรือไม่ ส่วนบริษัทต่างๆ ก็ตรวจสอบเช่นกันว่ามีมาตรการใดที่ไม่เพียงพอหรือไม่ระหว่างทั้งฝั่งเกาหลีใต้และสหรัฐ
ทางการเกาหลีใต้เน้นย้ำว่าจะต้องมีการยึดมั่นในเกียรติและสิทธิของชาวเกาหลีใต้ รวมถึงแสดงความผิดหวังกับสหรัฐอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ทางการสหรัฐอ้างว่าคนงานชาวเกาหลีใต้ที่ถูกจับกุมที่โรงงานในจอร์เจียนั้นเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย หรือมีวีซ่าเข้าประเทศอย่างถูกต้องแต่วีซ่าที่ถือไม่อนุญาตให้ทำงานได้ แต่ทางฝั่งเกาหลีใต้บอกว่าสหรัฐยังไม่ได้ทำตามคำร้องขอคือการปรับปรุงระบบวีซ่าให้กับแรงงานทักษะสูงของเกาหลีใต้แม้ว่าสหรัฐจะอยากให้เกาหลีใต้ขยายการลงทุนในประเทศก็ตาม