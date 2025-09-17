|ที่มา
หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ถึงขั้นหย่า เพราะเถียงกันเรื่องตั้งชื่อลูก!!
อ่านข่าวนี้ก็งง ว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยรึ? แต่มันเป็นเรื่องจริงของสามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ที่แต่งงานกันในปี 2023 ก่อนจะมีลูกด้วยกัน โดยฝ่ายหญิงคลอดลูกชายออกมาในปี 2024
แล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องที่นำไปสู่ความระหองระแหงกันก็เกิดขึ้นนับจากนั้น เมื่อทั้งคู่เถียงกันเรื่อง “ตั้งชื่อลูก”!!
ในข่าวไม่ได้บอกว่าแต่ละฝ่ายอยากให้ลูกชื่ออะไร รู้แค่ว่าเห็นไม่ตรงกัน เถียงกันไปมา ก็ยังตกลงกันไม่ได้ จนต่างฝ่ายต่างแอบไปโรงพยาบาลเพื่อชิงแจ้งชื่อลูกชายที่ตัวเองอยากตั้ง เพื่อให้ออกสูติบัตรหรือใบเกิดได้ แล้วจะนำไปแจ้งจดในทะเบียนบ้านต่อไป
แต่ต่างก็ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธที่จะรับรองให้ เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งพ่อและแม่
เชื่อมั้ยผ่านมาแล้ว 1 ปี จนตอนนี้ลูกชายอายุครบ 1 ขวบ แต่เด็กก็ยังไม่มีชื่อจริง ยังไม่มีสูติบัตร ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ทำให้เด็กสูญเสียสิทธิ แม้กระทั่งรับวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องยาก
แล้วข้อพิพาทนี้ก็ไปถึงศาล ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องการตั้งชื่อเด็กเพื่อการออกเอกสารสำคัญในการรับรองสถานะทางกฎหมายของเด็กเท่านั้น แต่มันลามไปถึงชีวิตคู่ของสามีภรรยาคู่นี้ ที่ตอนนี้ยื่นฟ้องหย่ากันเรียบร้อย
ตามข่าวบอกศาลท่านมีคำสั่งให้พ่อแม่เด็กต้องให้ความร่วมมือ เพื่อลูกชายจะได้มีสูติบัตร จะได้รับสิทธิพื้นฐานพึงมีเสียที
คุยกันดีๆ ไม่ได้ ก็ต้องใช้อำนาจศาลบังคับ แต่ไม่น่าเชื่อเลยเนอะ แค่เรื่องชื่อลูก ทำเอาครอบครัวพัง!!