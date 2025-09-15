ทางการจีนเห็นต่าง ปมสุขภาพ ออง ซาน ซูจี เผยบางส่วน อยากให้ส่งตัวมารักษาที่ปักกิ่ง

ทางการจีนเห็นต่าง ปมสุขภาพ ออง ซาน ซูจี สื่อเมียนมาเผย บางส่วน อยากให้ส่งตัวมารักษาที่ปักกิ่ง
อิรวดี สื่อเมียนมา รายงานว่า เจ้าหน้าที่จีนในปักกิ่งเห็นต่างกัน ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของนางออง ซาน ซูจี อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมา
แหล่งข่าวใกล้ชิด เปิดเผยว่า ออง ซาน ซูจี ผู้นำประชาธิปไตยเมียนมา ซึ่งถูกควบคุมตัวโดยคณะทหาร สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ส่งผลต่อความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่ง ที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเมียนมา
หญิงวัย 80 ปี ผู้นี้กำลังประสบปัญหาโรคหัวใจที่มีแต่จะย่ำแย่ลง รวมถึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน คิม อริส ลูกชายของเธอ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ได้ขอให้ปล่อยแม่ทันที ซึ่งกำลังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่โหดร้ายและคุกคามชีวิต
ฝ่ายค้านในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ร้องขอให้ชุมชนระหว่างประเทศและรัฐบาลต่างๆ ช่วยจัดยารักษาโรค ขณะที่สถานทูตในย่างกุ้ง กำลังพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของเธอ
มีรายงานว่า ในกรุงปักกิ่ง มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่คลุกคลีกับเมียนมา มีความเห็นต่างกันในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของอองซานซูจี แหล่งข่าวระบุว่า กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเธอควรถูกส่งตัวไปรักษาที่ปักกิ่ง ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ประสงค์จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
รัฐบาลทหารเมียนมาได้ควบคุมตัวและพิจารณาคดีเธอ หลังจากโค่นล้มรัฐบาลของเธอด้วยการรัฐประหารในปี 2564 ปัจจุบันอองซานซูจีกำลังรับโทษจำคุก 27 ปี ในข้อหาต่างๆ รวมถึงการยุยงปลุกปั่น การทุจริต และการฉ้อโกงการเลือกตั้ง ซึ่งเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา มากไปกว่านั้น ไม่มีใครนอกจากรัฐบาลรู้ว่า เธอถูกคุมขังอยู่ที่ไหน
ความกังวลเกี่ยวกับผู้นำหญิงคนนี้เพิ่มมากขึ้น เมื่อ คิม อริส ลูกชายของเธอ บอกกับหนังสือพิมพ์ ดิ อินดเพนเดนต์ว่า อาการแทรกซ้อนโรคหัวใจของมารดาแย่ลง และไม่ทราบด้วยว่าคำขอพบแพทย์โรคหัวใจนอกเรือนจำจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
ด้าน วิลเลียม เฮก อดีต รมต.ต่างประเทศอังกฤษ เรียกร้องให้คณะทหารปล่อยตัว โดยกล่าวกับ ดิ อินดิเพนเดนต์ว่า “ถึงเวลาแล้วที่นางอองซาน ซูจี จะต้องได้รับการปล่อยตัว การให้นางเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า ถือเป็นเรื่องสำคัญทางศีลธรรมและมนุษยธรรม”
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม รัฐบาลเมียนมายังไม่แสดงท่าทีผ่อนปรน และปฏิเสธรายงานสุขภาพของเธอที่กำลังทรุดลง โดยอ้างว่า ข่าวดังกล่าวถูกกุขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของพล.อ. มิน ออง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว