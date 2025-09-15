อึ้ง ตร.รวบ เจ้าหน้าที่สนามบินฮาเนดะ ฉกเงินผู้โดยสาร 1.5 ล้านเยน อ้าง เพื่อความตื่นเต้น
เมื่อวันที่ 15 กันยายน เจแปนทูเดย์ รายงานว่า ตำรวจโตเกียวได้จับกุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย 21 ปี ที่ สนามบินฮาเนดะ ในข้อหาลักทรัพย์ หลังถูกกล่าวหาว่า ขโมยเงินสดจากผู้โดยสารระหว่างการตรวจสัมภาระ
ริว มิตสึโมโตะ ผู้ต้องสงสัย ยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าว ตามรายงานของตำรวจ
“ผมอยากสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นในการขโมยเงินสด งานนี้หนักมาก และผมคิดจะลาออก ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เงินนั้นมาช่วยจ่ายค่าครองชีพได้” ริว เผยกับเจ้าหน้าที่
ตามรายงานของตำรวจ ริว เริ่มทำงานในเดือนเมษายนให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใต้สัญญากับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เขารับผิดชอบดูแลผู้โดยสาร ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
ตำรวจเชื่อว่าเขาขโมยเงินไปรวมประมาณ 1.5 ล้านเยน หรือราว 324,400 บาท จากผู้โดยสาร 70-80 คน นับแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา
เหตุการณ์ที่นำไปสู่การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ เวลาประมาณ 18.25 น. ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย อาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบิน ขณะที่ผู้โดยสารชายคนหนึ่งกำลังหันสายตาไปที่อื่น ริว ก็แกล้งทำเป็นปรับกระเป๋าเดินทางของชายคนดังกล่าว และขโมยเงินสด 90,000 เยน ที่วางไว้บนถาดตรวจค้น
ริว ถูกสงสัยว่าพกเงินสดใส่กระเป๋าเสื้อและเดินไปเข้าห้องน้ำที่สนามบิน ก่อนจะซ่อนเงินไว้ในแกนกระดาษชำระ
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยเมื่อผู้โดยสารชายคนดังกล่าวตรวจร่างกายเสร็จแล้วพบว่าเงินของเขาหายไปจากถาด ภาพวงจรปิดได้ระบุตัวว่า ริว คือ ผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้