ฮุน เซน ปัดข่าวจ่ออายัดทรัพย์ ยัน ‘ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์’ ไม่มีทรัพย์สินในกัมพูชา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่า ข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นรายงานข่าวที่ระบุว่า คุณทักษิณมีทรัพย์สินอยู่ในกัมพูชา และทางการกัมพูชากำลังเตรียมที่จะอายัดทรัพย์สินเหล่านั้น
แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีปัญหากับคุณทักษิณในอดีต แต่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องรับผิดชอบในการธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและศักดิ์ศรีของคุณทักษิณ
ทั้ง คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ ไม่ได้มีทรัพย์สินหรือแหล่งรายได้ใด ๆ ในกัมพูชาเลย
เมื่อใดก็ตามที่คุณทักษิณ หรือคุณยิ่งลักษณ์ เดินทางมาเยือนกัมพูชา พวกเขามักจะใช้รถยนต์ของข้าพเจ้าในการเดินทาง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คุณทักษิณ ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ในกัมพูชาอย่างแน่นอน
ข้าพเจ้าขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณทักษิณและข้าพเจ้าไม่เคยมีการหารือกันเกี่ยวกับกิจการทางธุรกิจใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตัวหรือเพื่อครอบครัว
หากข้อมูลดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากกัมพูชา ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ยุติโดยทันที เนื่องจากชาติของเราจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และหลีกเลี่ยงการกุเรื่องหรือเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จและบิดเบือน
แต่หากเรื่องนี้มีต้นกำเนิดจากประเทศไทย ก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางการไทยที่จะดำเนินการต่อไป