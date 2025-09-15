รักษาการนายกฯเนปาล เผยโฉมครม.ใหม่ เน้นนักปฏิรูป-ต่อต้านคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางซูชิลา การ์กี นายกรัฐมนตรีรักษาการของเนปาล ได้เปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการของเธอที่จะทำหน้าที่บริหารประเทศชั่วคราว หลังจากเกิดเหตุประท้วงนองเลือดรุนแรงในประเทศเมื่อสัปดาห์ก่อนจนนำไปสู่การยุบสภา โดยบุคคล 3 รายที่มีชื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ต่างมีภาพลักษณ์เป็นนักปฏิรูปและต่อต้านการทุจริต
ในแถลงการณ์ของสำนักงานประธานาธิบดีเนปาลระบุว่า นายราเมศวร ปราสาด คานาล อดีตปลัดกระทรวงการคลังที่เคยเสนอแนะการปฏิรูปเศรษฐกิจสำคัญๆ จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
นายคุลมาน กีซิง อดีตหัวหน้าการไฟฟ้า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน โดยก่อนหน้านี้เขาเคยต่อสู้กับปัญหาการตัดไฟที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และนายโอม ประกาช อาร์ยาล ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะในหลายๆ เรื่อง จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย
ทั้งนี้นางการ์กี อดีตประธานศาลฎีกา อายุ 73 ปี ได้สาบานตนรับตำแหน่งนายกรักษาการของเนปาลอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์(14 ก.ย.) หลังเหตุการณ์ประท้วงรัฐบาลของกลุ่มผู้ประท้วง Gen Z เพื่อแสดงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการสั่งแบนโซเชียลมีเดีย จนนำไปสู่การลุกฮือเผาอาคารรัฐสภา สถานที่ราชการต่างๆ รวมถึงบ้านพักของรัฐมนตรีหลายราย ส่งผลให้ตำรวจใช้กำลังรุนแรงเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วง เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 72 ราย ก่อนที่นายเค.พี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาลจะประกาศลาออกเพื่อหวังดับความตึงเครียด
โดยภารกิจสำคัญต่อจากนี้ของนางการ์กีคือนำประเทศสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคมปีหน้า นอกจากนี้นางยังร้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันซ่อมแซมหรือสร้างอาคารสถานที่ราชการที่ถูกเผาทำลายไปขึ้นมาใหม่