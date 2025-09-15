สวอทช์ ผู้ผลิตนาฬิกา สัญชาติสวิส ล้อเลียนภาษีทรัมป์ ถูกเก็บ39 % สลับเลขหน้าปัด 3 และ 9 

สวอทช์ ผู้ผลิตนาฬิกา สัญชาติสวิส ล้อเลียนภาษีทรัมป์ ถูกเก็บ 39% สลับเลขหน้าปัด 3 และ 9
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า สวอทช์ (Swatch) ล้อเลียนภาษี 39% ของทรัมป์ โดยสลับตำแหน่งเลข 3 และ 9 สวอทช์ ผู้ผลิตนาฬิกาสัญชาติสวิส กำลังล้อเลียนภาษีนำเข้า 39% ที่สหรัฐกำหนดให้กับสวิสเซอร์แลนด์ โดยจำหน่ายนาฬิกาที่สลับตำแหน่งของตัวเลข 3 และ 9
ตามคำอธิบายบนเว็บไซต์ เผยว่า นาฬิการุ่นใหม่ที่แฝงความขบขัน มีชื่อว่า “WHAT IF … TARIFFS?” ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน พร้อมระบุความหวังแบบติดตลกว่า นาฬิการุ่นใหม่นี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น
“การกลับด้านของเลขอารบิก 3 และ 9 บนหน้าปัด สื่อถึงเลข 39 ได้อย่างแนบเนียน เมื่อจับคู่กับสัญลักษณ์ % บนฝาครอบแบตเตอรี่ นอกจากนี้ การกลับด้านดังกล่าว ยังบ่งบอกถึงจำนวนภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับสวิตเซอร์แลนด์ โดยซ่อนเรื่องราวอันลึกซึ้งอยู่ในดีไซน์ของนาฬิกาเรือนนี้” เว็บไซต์ระบุ
นาฬิการุ่นนี้ มีจำหน่ายเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น จึงไม่ต้องเสียภาษี 39% ซึ่งถือเป็นอัตราภาษีสูงสุด ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกเก็บในประเทศยุโรป
โฆษกสวอทช์ บอกกับซีเอ็นเอ็นว่า นาฬิกาเรือนนี้เป็นการกระตุ้นเชิงบวก และทางแบรนด์จะหยุดจำหน่ายนาฬิกาเรือนนี้ เมื่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์บรรลุ “ความต้องการสูงมากจนเราเดินหน้าผลิตอย่างเต็มที่” บริษัทกล่าวเสริม “เราต้องปลุกรัฐบาลของเราให้ตื่นขึ้น ซึ่งดูเหมือนเขาจะลืมเรื่องนี้ไปแล้ว” สวอทช์กล่าวในแถลงการณ์
การวิพากษ์วิจารณ์ของบริษัทพอมีเหตุผลที่ดีอยู่ เนื่องจากสหรัฐเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของนาฬิกาในสวิส โดยมีมูลค่าการส่งออก 5.4 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 ตามข้อมูลจากสหพันธ์อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิส
สื่อสวิสรายงาน เมื่อเดือนที่แล้วว่า สวิตเซอร์แลนด์ตกตะลึงกับภาษีที่สูงลิ่ว โดยทางผู้นำของประเทศยังคงพยายามหาทางปรับปรุงความสัมพันธ์กับรัฐบาลทรัมป์อยู่
อีกหนึ่งบริษัทนาฬิกาสัญชาติสวิสชั้นนำและผู้ผลิตนาฬิกาหรู อย่าง โรเล็กซ์ ก็ได้พยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐเช่นกัน ทางบริษัทได้เชิญทรัมป์ไปที่ห้องพักขนาดใหญ่ เพื่อชมการแข่งขันยูเอส โอเพ่น รอบชิงชนะเลิศเทนนิสชายเดี่ยว เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา