จับอดีตผบ.ตร.เม็กซิโก กบดานปารากวัย ต้องสงสัยเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรม
ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เอร์นัน เบอร์มูเดซ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐตาบัสโก ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรลาบาร์เรโดรา ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ปารากวัย ตามการรายงานของ สำนักงานเลขากระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐบาลกลางเม็กซิโก
โดยระบุว่า เขามีหมายจับข้อหาร่วมกันก่ออาชญากรรม เรียกค่าไถ่ และลักพาตัวโดยเปิดเผย
ในเดือนกรกฎาคม กระทรวงระบุว่า เบอร์มูเดซถูกหมายจับ และ องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (อินเตอร์โพล) ได้ออกหมายแดงเพื่อค้นหาและจับกุมเขาในขณะนั้น และระบุด้วยว่า รัฐบาลเม็กซิโกมีบันทึกว่าอดีตเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้เดินทางออกนอกประเทศเมื่อเดือนมกราคม
เบอร์มูเดซ เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการความมั่นคงของตาบัสโก ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโก ในระหว่างการปกครองของเอดัน ออกุสโต โลเปซ ในตำแหน่งผู้ว่าการ
ประธานาธิบดีซานติอาโก เปญญา แห่งปารากวัยกล่าวในรายการ Xว่า การจับกุมเบอร์มูเดซถือเป็น “การโจมตีกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอย่างรุนแรง”
ขณะที่ รอยเตอร์ ได้เผยภาพของ เอร์นัน เบอร์มูเดซ ซึ่งยังเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจเม็กซิโก นอนคว่ำอยู่บนพื้น ระหว่างปฏิบัติการจับที่ ที่พักในปารากวัย ที่ได้รับการเผยแพร่จากสำนักงานเลขาธิการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (SENAD)