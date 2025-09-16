ไม่สนโลก! เนทันยาฮูขู่โจมตีแกนนำฮามาสต่อ ชี้อยู่ที่ไหนก็ไร้ความคุ้มครอง
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะทำการโจมตีแกนนำฮามาสเพิ่มเติม ภายหลังก่อเหตุโจมตีกรุงโดฮา ของกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
เนทันยาฮูกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงเยรูซาเล็มกับว่า ทุกประเทศมีสิทธิที่จะป้องกันตนเอง แม้อยู่นอกพรมแดนของตนก็ตาม
ถ้อยแถลงของเนทันยาฮูเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากทำเนียบขาวเผยว่า ทรัมป์ได้ให้คำมั่นกับกาตาร์ว่า จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกบนแผ่นดินของกาตาร์
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีหรือไม่ เนทันยาฮูตอบว่า “พวกเราทำด้วยตัวเอง จบ”
ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุโจมตีครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐในภูมิภาคหรือไม่ รูบิโอกล่าวว่า สหรัฐยังคงรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย
ในภาพรวมทั้งคู่ยังแสดงให้เห็นถึงจุดร่วมในวงกว้าง แม้จะมีความตึงเครียดปรากฏขึ้น โดยรูบิโอยกย่องความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของสองประเทศ ส่วนเนทันยาฮูกล่าวว่า อิสราเอลไม่มีพันธมิตรที่ดีกว่านี้อีกแล้ว
การพบกันของทั้งคู่เกิดขึ้นในขณะที่บรรดาผู้นำอาหรับจัดการประชุมสุดยอดเพื่อแสดงการสนับสนุนกาตาร์ โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์เรียกร้องให้ประชาคมโลกหยุดการใช้ “สองมาตรฐาน” และลงโทษอิสราเอล
ขณะที่เมื่อผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐว่า เขาสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีกาตาร์อีกครั้ง ทรัมป์ย้ำถึงสองครั้งว่า “เนทันยาฮูจะไม่โจมตีกาตาร์”
ทั้งนี้ กาตาร์เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐที่สำคัญในตะวันออกกลาง และยังมีบทบาทหลักในการไกล่เกลี่ยความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามในกาซา โดยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาทางอ้อมระหว่างฮามาสกับอิสราเอล อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานการเมืองของฮามาสตั้งแต่ปี 2012
การที่อิสราเอลตัดสินใจโจมตีแกนนำฮามาสในกาตาร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง รวมถึงการประณามจากทรัมป์ โดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 6 ราย แต่แกนนำของกลุ่มรอดชีวิต
ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า รูบิโอจะเดินทางต่อไปเยือนกาตาร์ต่อหลังเสร็จสิ้นการเยือนอิสราเอล
บีบีซีเชื่อว่าประเด็นที่เนทันยาฮูและรูบิโอหารือกัน ยังรวมถึงแผนการทางทหารของอิสราเอลที่จะยึดเมืองกาซา และการขยายการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง
ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลเดินหน้าทำลายอาคารที่อยู่อาศัยในเมืองกาซาซิตี ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ขณะนี้กองทัพอิสรเอลเตรียมพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในพื้นที่ด้านตะวันตกของเมืองกาซาต่อไป
ขณะที่เนทันยาฮูกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลนั้น มั่นคงแข็งแกร่งเหมือนหินในกำแพงตะวันตก หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ากำแพงร้องไห้ ซึ่งเป็นกำแพงศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว ระหว่างที่เขาและรูบิโอเดินทางไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครเก่าของเยรูซาเล็ม