สหรัฐ-จีน บรรลุกรอบข้อตกลง TikTok รอทรัมป์-สี จิ้นผิงปิดดีลศุกร์นี้
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนได้มีการหารือการค้าเป็นวันที่ 2 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 15 กันยายน ซึ่งนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสามารถบรรลุกรอบการทำงานกับจีนในเรื่องการเปิดทางให้บริษัทอเมริกันเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการของแอพพลิเคชั่นแชร์วิดีโอสั้นยอดนิยมของจีนอย่าง ติ๊กต็อก ในสหรัฐอเมริกา
เบสเซนต์กล่าวว่า การบรรลุกรอบการทำงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการหารือกับคณะของจีนที่นำโดยนายเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน เพื่อมีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามการค้าระหว่างสองประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลก ขณะนี้ใกล้เส้นตายที่บริษัท ByteDance จะต้องขายกิจการติ๊กต็อกในสหรัฐ ความเสี่ยงที่ติ๊กต็อกจะถูกแบนในสหรัฐทำให้ทีมเจรจาของจีนยกเลิกข้อเรียกร้องให้สหรัฐต้องลดภาษีศุลกากรแก่จีนเพื่อแลกกับการขายกิจการติ๊กต็อก
เบสเซนต์ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนจะมีการลงนามข้อตกลงเรื่องกรอบการทำงานดังกล่าวในวันที่ 19 กันยายนนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศสหรัฐ
ทางฝั่งจีนเองยืนยันว่ามีการตกลงกรอบการทำงานเรื่องติ๊กต็อกกับสหรัฐ แต่นายหลี่ เฉิงกัง หัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนยืนกรานว่าจีนจะไม่บรรลุข้อตกลงใดๆ กับสหรัฐที่อาจทำลายหลักปฏิบัติและผลประโยชน์ของบริษัทจีน ซึ่งผู้นำจีนจะต้องทบทวนข้อมูลทั้งหมดก่อนการตัดสินใจใดๆ
จนถึงตอนนี้ สหรัฐได้ขยายเส้นตายให้ ByteDance ขายกิจการติ๊กต็อกมาแล้ว 3 ครั้ง ทำให้ ByteDance ต้องขายกิจการติ๊กต็อกภายในวันที่ 17 กันยายนนี้ อย่างไรก็ตาม มีนักลงทุนหลายคนได้แสดงความสนใจที่จะซื้อติ๊กต็อก อาทิ นายแลร์รี่ เอลลิสัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle ยูทูปเบอร์ชื่อดังอย่าง MrBeast และนายแฟรงค์ แมคคอร์ต นักลงทุนมหาเศรษฐีพันล้าน