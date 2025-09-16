เอฟบีไอ พบหลักฐานสำคัญ ดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุ ตรงกับผู้ต้องสงสัยลอบยิง ’ชาร์ลี เคิร์ก’
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า นายแคช พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอเปิดเผยเมื่อวันที่ 15 กันยายน ว่าดีเอ็นเอที่พบในผ้าห่อปืนไรเฟิลที่ใช้ก่อเหตุลอบยิงนายชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาจัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตรงกับดีเอ็นเอของนายไทเลอร์ โรบินสัน ผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุดังกล่าว หลังโรบินสันไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวน
เคิร์กถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปราศรัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์วัลเลย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน โดยเจ้าหน้าที่พบปีนไรเฟิลตกอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ รวมถึงพบไขควงบนหลังคาใกล้กับจุดที่คาดว่าจะมีการยิง พาเทลกล่าวให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox and Friends ว่าดีเอ็นเอที่พบในผ้าห่อปืนและไขควงตรงกับดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัย โดยจะมีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้ แต่ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบสมุดที่พบในบ้านของโรบินสันซึ่งมีข้อความเขียนว่าเขามีโอกาสที่จะกำจัดชาร์ลี เคิร์กและเขาจะใช้โอกาสนั้น นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบโซเชียลมีเดียของโรบินสันว่ามีผู้รู้เห็นเรื่องแผนการลอบสังหารดังกล่าวล่วงหน้าหรือไม่
นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐได้เข้าร่วมพอตแคสต์ประจำวันของเคิร์กเพื่อเป็นการรำลึกถึงเคิร์ก ที่เป็นเพื่อนสนิทกับแวนซ์ โดยกล่าวว่าจะไม่มีการสามัคคีกับคนที่ดีใจกับการลอบสังหารเคิร์ก และจะไม่มีการสามัคคีกับคนที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย รัฐบาลสหรัฐจะมุ่งทำลายสถาบันที่สนับสนุนความรุนแรงและการก่อการร้ายในประเทศ