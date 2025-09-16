จีนอ้างสกัด เรือฟิลิปปินส์ รุกเข้าน่านน้ำโดยผิดกม. ใกล้แนวปะการังพิพาท
หน่วยยามฝั่งจีนแถลงอ้างเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่า หน่วยยามฝั่งจีนได้ดำเนินมาตรการควบคุมต่อเรือฟิลิปปินส์หลายลำในบริเวณแนวปะการังสการ์โบโรห์โชลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้
เหตุการณ์เผชิญหน้าล่าสุดนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนเดินหน้ารักษาการอ้างสิทธิอธิปไตยในดินแดนและสิทธิทางทะเลในพื้นที่ทะเลจีนใต้ดังกล่าวที่มีการมีข้อพิพาทขัดแย้งกันมานานและเต็มไปด้วยความตึงเครียดอยู่ในขณะนี้
“เมื่อวันที่ 16 กันยายน หน่วยยามฝั่งจีนได้ดำเนินมาตรการควบคุมต่อเรือทางการของฟิลิปปินส์หลายลำที่ปฏิบัติการอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำอาณาเขตบริเวณแนวปะการังสการ์โบโรห์โดยอ้างว่าเป็นไปตามกฎหมาย” หน่วยฝั่งจีนโพสต์ถ้อยแถลงผ่าน WeChat
สถานทูตฟิลิปปินส์ในกรุงปักกิ่งยังไม่ได้ให้ความเห็นใดในเรื่องนี้
ขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นความพยายามของจีนในการยึดความชอบธรรมทางศีลธรรมในปัญหาพิพาทระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ว่าด้วยการครอบครองแนวปะการังแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ขยายวงมากขึ้นเกี่ยวกับอธิปไตยและสิทธิในการทำประมงในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่มีมูลค่าการค้าทางทะเลมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์และจีนมีความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้มายาวนาน ซึ่งรวมถึงการปะทะกันระหว่างเรือยามฝั่งของสองชาติอยู่เป็นประจำและการซ้อมรบทางทะเลของแต่ละฝ่าย