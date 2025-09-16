จีนกล่าวหา Nvidia ละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด
สำนักงานกำกับดูแลตลาดของจีนระบุว่า Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของสหรัฐ ได้กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่า Nvidia ทำผิดข้อกฎหมายอย่างไร แต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบสวนเรื่องดังกล่าวต่อไป
ขณะที่ Nvidia ออกแถลงการณ์ว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายทุกด้าน และจะยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป ขณะเดียวกันก็จะประเมินผลกระทบของมาตรการควบคุมการส่งออกที่มีต่อการแข่งขันในตลาดเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ จีนได้ทำการสอบสวนนโยบายของ Nvidia ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ครั้งล่าสุดในความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐ เกี่ยวกับประเด็นเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสหรัฐได้ใช้นโยบายเข้มงวดในการจำกัดการขายสินค้าบางประเภทแก่บริษัทจีน โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูง ซึ่งคาดว่าการหารือในสเปนจะมีการหยิบยกประเด็นที่ว่า ชิปประเภทใดบ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังตลาดจีนได้ ซึ่งรวมถึงชิปที่ผลิตโดย Nvidia ด้วย
การประกาศดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่จีนมีขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนกำลังเจรจาการค้ารอบใหม่ในสเปน ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดที่จะยุติสงครามการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีนายสก็อต เบสเซนท์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และนายเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ภายหลังการเจรจา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ส่งสัญญาณว่า มีการบรรลุข้อตกลงกับจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการแบนแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐ ขณะที่เบสเซนท์กล่าวว่า การหารือเป็นไปอย่างดีมาก เราอยากให้การเจรจามุ่งไปที่ประเด็น TikTok ก่อน และจะมีการเจรจาการค้าในประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้าอีกครั้ง