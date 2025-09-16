สถานทูตอินเดียฉลองวัน ITEC โครงการเสริมศักยภาพระหว่างประเทศ ศิษย์เก่าร่วมเนืองแน่น
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบวันจัดตั้งโครงการ Indian Technical and Economic Cooperation หรือ ITEC Day ที่โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อคืนวันที่ 15 กันยายน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เคยไปฝึกอบรมที่ประเทศอินเดียเข้าร่วมในงานด้วย
ITEC ถูกก่อตั้งในปี 1964 เป็นโครงการเรือธงของรัฐบาลอินเดียเพื่อเสริมสร้างศักยภาพระหว่างประเทศ นับตั้งแต่นั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ ITEC กว่า 2 แสนคนจาก 160 ประเทศไปฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ มุ่งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รัฐบาลอินเดียได้เสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ITEC ในสถาบันชั้นนำของประเทศอินเดีย โดยให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ
นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวว่า ตอนนี้ ITEC ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 300 หลักสูตรทุกปี ไม่ว่าจะเป็นในภาคการเกษตร การศึกษา การแพทย์ และหลักสูตรธุรกิจด้านเทคโนโลยีในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในตอนนี้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ความมั่นคงทางไซเบอร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของสาธารณะ และภาคเทคโนโลยีอวกาศ หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากหลักสูตรอบรมแบบเข้าชั้นเรียนที่อินเดียแล้ว ตอนนี้ ITEC ยังมีการฝึกอบรมทางออนไลน์ด้วย รวมถึงมีการขยายหลักสูตรออกไปมากขึ้นด้วยเพื่อให้สอดรับกับกรอบการทำงานของ BIMSTEC และ ASEAN เช่นในการประชุมสุดยอดผู้นำ BIMSTEC ที่ไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีของอินเดียได้ประกาศโครงการใหม่ที่ชื่อว่า โพธิ (BODHI) ที่จะมีการฝึกอบรมและให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียน นักวิจัย และนักการทูต
เอกอัครราชทูตนาเกชกล่าวอีกว่า อินเดียและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันทางประวัติศาสตร์ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมาตลอดหลายร้อยปี สะท้อนอยู่ในมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ทั้งสองประเทศต่างมีร่วมกัน ในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการเติบโตอย่างมากและยังมีหนทางอีกมากที่จะขยายความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นายศุภชัย ใจสมุทร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวว่าโครงการ ITEC เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของอินเดียต่อการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือที่ไทยถือเป็นกลไกที่ดีในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและข้าราชการในหลายสาขา อินเดียเป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยในระดับทวิภาคีและระดับโลก ที่มีความร่วมมือแผ่ขยายออกไปหลายสาขา ทั้งในภาคการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรม จึงขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลและประชาชนอินเดียในความสำเร็จของ ITEC และขอให้ความร่วมมือของเราเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป
เสร็จสิ้นจากนั้น อดีตผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ITEC ได้ขึ้นมาเล่าประสบการณ์การเดินทางไปฝึกอบรมที่ประเทศอินเดีย เน้นย้ำถึงประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ITEC ของอินเดีย จากนั้นมีการแสดงวัฒนธรรม เต้นกถัก โชว์ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์เก่าแก่ของอินเดีย