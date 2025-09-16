เวียดนาม เล็งเก็บภาษีเงินได้ฯ จากการซื้อขายทองคำ ยับยั้งการเก็งกำไร หลังทองผันผวนรุนแรง
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ซินหัว รายงานว่า รัฐบาลเวียดนามเสนอการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการซื้อขายทองคำเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของตลาด และยับยั้งการเก็งกำไร หลังจากราคาทองคำภายในประเทศเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงไม่นานนี้
รายงานระบุว่าราคาทองคำแท่งของไซ่ง่อน จิวเวลรี คอมปานี (Saigon Jewelry Company) ผู้จัดจำหน่ายทองคำรายใหญ่ในเวียดนาม ได้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 135 ล้านดองเวียดนาม หรือ ราว 1.62 แสนบาท ต่อตำลึง ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดโลก 20 ล้านดองเวียดนาม หรือ ราว 24,100 บาท
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม สั่งการให้ธนาคารรัฐแห่งเวียดนามหรือธนาคารกลางเวียดนาม ยกระดับการตรวจสอบและจัดการกับการปั่นราคา และการกักตุนที่หวังโก่งราคาให้สูงขึ้น รวมถึงกิจกรรมการค้าผิดกฎหมายที่กระทบเสถียรภาพของตลาดทองคำ