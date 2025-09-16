กองทัพยิว เปิดปฏิบัติการภาคพื้นดิน ในกาซาซิตี้ คกก.ไต่สวนอิสระยูเอ็นชี้ อิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
กองทัพอิสราเอลประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่า ได้เริ่มขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองกาซาซิตี้เพื่อมุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮามาสแล้ว พร้อมเตือนประชาชนในฉนวนกาซาให้อพยพลงใต้ หลังจากช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเมืองกาซาซิตี้อย่างหนัก ซึ่งส่งผลให้มีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตอย่างน้อย 20 ราย
นายอิสราเอล คาตซ์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอล กล่าวว่า กาซากำลังลุกเป็นไฟ กองทัพอิสราเอลกำลังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายและทหารกำลังต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการปล่อยตัวประกันและการเอาชนะกลุ่มฮามาส เราจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ถอยกลับ จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
ขณะที่นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนกรุงเยรูซาเล็มของอิสราเอล กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศกาตาร์ต่อไป เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่กาตาร์ที่กำลังเดือดดาลจากการที่กองทัพอิสราเอลก่อเหตุโจมตีในกาตาร์เพื่อมุ่งสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นผลให้มีสมาชิกกลุ่มฮามาสเสียชีวิต 5 ราย
โดยก่อนออกเดินทางนายรูบิโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การรุกเข้าเมืองกาซาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เราคิดว่ามีเวลาจำกัดมากที่จะบรรลุข้อตกลงได้ สิ่งที่เราเลือกมาเป็นอันดับแรกคือให้เรื่องนี้จบลงด้วยการเจรจาหาข้อยุติ พร้อมกันนี้เขายังยอมรับถึงอันตรายของปฏิบัติการทางทหารที่เข้มข้นขึ้นที่มีต่อฉนวนกาซา
“สิ่งเดียวที่เลวร้ายยิ่งกว่าสงครามคือสงครามที่ยืดเยื้อและดำเนินต่อไปตลอดกาล เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรื่องนี้จะต้องจบลง ฮามาสจะต้องถูกกำจัด และเราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเจรจา แต่น่าเสียดายที่เวลากำลังหมดลง” รูบิโอกล่าว
เกิดปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินของอิสราเอลในกาซาซิตี้มีขึ้นในขณะที่คณะกรรมการไต่สวนอิสระของสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ได้สรุปเป็นครั้งแรกว่าอิสราเอลได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ รวมถึงนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้ยุยงให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซา โดยยกตัวอย่างประกอบด้วยการชี้ให้เห็นถึงขนาดของการสังหาร การปิดกั้นความช่วยเหลือ การบังคับอพยพและการทำลายคลินิกผู้มีบุตรยาก มาสนับสนุนข้อสรุปการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ รวมถึงเสียงสนับสนุนของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกันในการกระทำของอิสราเอล
“การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กำลังเกิดขึ้นในกาซา ความรับผิดชอบในอาชญากรรมอันโหดร้ายเหล่านี้ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่อิสราเอลระดับสูงที่วางแผนการสังหารหมู่มาเกือบ 2 ปีด้วยจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อทำลายชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา” นาวี พิลเลย์ หัวหน้าคณะกรรมการไต่สวนว่าด้วยแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองและอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศกล่าว
บทวิเคราะห์ทางกฎหมายที่มีความหนา 72 หน้าของคณะทำงานชุดนี้ ถือเป็นข้อค้นพบที่มีน้ำหนักมากที่สุดของยูเอ็นจนถึงปัจจุบัน แต่คณะทำงานชุดนี้เป็นคณะทำงานอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของยูเอ็นอย่างเป็นทางการ โดยจนถึงขณะนี้ยูเอ็นยังไม่ได้ใช้คำว่า “การล้างฆ่าเผ่าพันธุ์” แต่กำลังเผชิญกับความกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ดำเนินการดังกล่าว