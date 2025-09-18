|ที่มา
หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
ย้อนแย้ง?! ซื้ออาหารผู้อพยพ ก่อนร่วมวงประท้วงต้านผู้อพยพ
อันนี้เข้าข่าย เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง!!
กลายเป็นไวรัลในบัดดล เมื่อมีผู้โพสต์คลิปลง X ส่องให้เห็นหนุ่มผู้ประท้วงรายหนึ่ง มีธงชาติอังกฤษคลุมตัวอยู่ มาร่วมเดินขบวนประท้วง “ต่อต้านผู้อพยพ” ของกลุ่มหัวขวาจัด ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งระดมพลผู้ประท้วงได้มากกว่า 1 แสนคน กำลังแวะซื้อ Onion Bhaji หรือ หอมใหญ่ทอดสไตล์อินเดียไปกิน ณ ซุ้มขายอาหารอินเดียซุ้มหนึ่ง
ในคลิปยังให้ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของคนถ่ายคลิปนี้ด้วยนะ ประมาณว่า ดูมันสิ ยังมีหน้าไปซื้ออาหารชาติอื่นกินเฉย
ฮ่าฮ่าฮ่า ก็จริงนะ มันดูย้อนแย้งอะ อุตส่าห์จะมาแสดงพลังต่อต้านผู้อพยพ แต่กลับมาซื้ออาหารของผู้อพยพอินเดียไปกินซะนี่
คลิปวิดีโอนี้มียอดผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 9.4 ล้านครั้ง แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบ
หลายคนประชดประชัน โดยมีรายหนึ่งแดกดันว่า “ขอผมกินขนมอินเดียหน่อย ก่อนจะไปประท้วงต่อต้านชาวอินเดีย”
แต่ก็มีบางคนที่ชื่นชมในแง่มุมของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมอังกฤษ โดยโต้แทนว่า “การสัมผัสวัฒนธรรมอื่น ไม่ใช่เรื่องผิด!!”
ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวได้เห็นตัวเองในคลิปนี้แล้ว จะไปล้วงคอออกมั้ยนะ(หุหุ)