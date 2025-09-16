อาลัย ‘โรเบิร์ต เรดฟอร์ด’ ตำนานแห่งฮอลลีวู้ด เสียชีวิตในวัย 89 ปี
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โรเบิร์ต เรดฟอร์ด ดาราฮอลลีวู้ดชื่อดัง ที่ผันตัวไปเป็นผู้กำกับ ได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน ด้วยวัย 89 ปี
รอยเตอร์รายงานว่า ซินดี เบอร์เกอร์ นักประชาสัมพันธ์ กล่าวในแถลงการณ์ ระบุว่า เรดฟอร์ด ได้เสียชีวิตลงที่บ้านพัก เมืองซันแนนซ์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบ้านที่เขารัก และเสียชีวิตโดยมีบุคคลอันเป็นที่รักรายล้อมอยู่รอบตัว อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เรดฟอร์ด เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ยุค 1960 และมีชื่อเสียงมากขึ้น ในการแสดงภาพยนตร์ยุค 70 อย่างเรื่อง “The Candidate” “All the President’s Men” และ “The Way We Were” และได้รางวัลออสการ์ สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม จากเรื่อง “Ordinary People”