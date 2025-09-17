ฟ้องมือสังหาร ‘ชาร์ลี เคิร์ก’ 7 กระทง รวมโทษประหาร พบส่งแชทสารภาพยิงเอง
อัยการรัฐยูทาห์ประกาศจะยื่นขอโทษประหารชีวิตต่อไทเลอร์ โรบินสัน ผู้ต้องหาที่ลงมือสังหารชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษนิยม พร้อมเปิดเผยรายละเอียดใหม่ของคดีที่มัดตัวโรบินสัน โดยเฉพาะข้อความแชทที่กล่าวหาว่าเขาได้สารภาพกับเพื่อนเป็นการส่วนตัวว่าตนเองเป็นผู้ลงมือก่อเหตุครั้งนี้
ในบันทึกที่อัยการยื่นต่อศาลระบุว่า โรบินสัน วัย 22 ปี ได้ส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมห้องในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนรักของเขาหลังก่อเหตุไม่นานว่า “วางทุกอย่างที่ทำอยู่ แล้วไปดูใต้คีย์บอร์ดของฉัน” จากนั้นรูมเมตซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นคนรักของโรบินสัน และกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะแปลงเพศจากชายเป็นหญิงก็พบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือซ่อนอยู่ ข้อความระบุว่า “ฉันมีโอกาสกำจัดชาร์ลี เคิร์ก และฉันจะทำมัน”
รูมเมตจึงส่งข้อความกลับไปถามว่า “ไม่ใช่นายใช่ไหมที่ทำมัน????” ซึ่งโรบินสันตอบกลับว่า “ใช่ ผมเอง ขอโทษด้วย” เมื่อรูมเมตถามว่า ทำไมถึงยิงเคิร์ก เขาตอบกลับว่า “ผมทนความเกลียดชังของเขาไม่ไหว ความเกลียดชังบางอย่างไม่สามารถเจรจาต่อรองได้” โรบินสันยังยืนยันว่าเขาได้วางแผนการก่อเหตุมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว
ในข้อความต่อจากนั้น โรบินสันยังบอกว่าเขาอยากกลับไปเอาปืนไรเฟิลที่ทิ้งไว้ในพุ่มไม้หลังจากยิงเสร็จ เพราะปืนนั้นเป็นของปู่เขา เพราะเขากังวลว่าพ่อจะทำอะไร ถ้าเขาไม่เอาปืนของปู่กลับมา และส่งข้อความด้วยว่า “ผมอาจต้องทิ้งมันไว้ หวังว่าพวกเขาจะไม่เจอลายนิ้วมือ”
ทั้งนี้ อัยการระบุว่า พวกเขาตรวจพบดีเอ็นเอของโรบินสันบนไกปืนของอาวุธที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการก่อเหตุ
ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล โรบินสันได้เข้ามอบตัวในวันถัดมา หลังจากที่พ่อแม่ของเขาเห็นภาพมือปืน และไปพบกับเขา ซึ่งโรบินสันบอกเป็นนัยว่าเขาอยากจบชีวิตตนเอง แต่พ่อแม่เกลี้ยกล่อมให้เขามาพบที่บ้าน ซึ่งโรบินสันก็ยอมรับกับพวกเขาว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุยิง และตัดสินใจมอบตัวในที่สุด
หลังจากเปิดเผยกับรูมเมตว่าเขาจะยอมมอบตัว โรบินสันเขียนข้อความว่า “ผมเป็นห่วงคุณมากกว่า” พร้อมทั้งขอให้รูมเมตลบข้อความทั้งหมด และปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจหรือสื่อ อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ระบุว่า รูมเมต ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อในเอกสารของศาล กำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
สำนักงานอัยการเขต Utah County ที่นำโดยเจฟฟรีย์ เกรย์ ตั้งข้อหาโรบินสันรวม 7 กระทง ซึ่งรวมถึง ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากการทำลายหลักฐาน และการข่มขู่พยานจากการขอให้รูมเมตลบข้อความที่มัดตัวเอง
ขณะที่นักการเมืองบางคน รวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตในคดีนี้ อัยการเกรย์ยืนยันว่า เขาตัดสินใจขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตโดยมีการพิจารณาคดีอย่างอิสระ บนพื้นฐานของพยานหลักฐาน และลักษณะร้ายแรงของอาชญากรรมอย่างแท้จริง
ในคำให้การตามเอกสารตั้งข้อหา แม่ของโรบินสันบอกกับตำรวจว่า ปีนี้ลูกชายของเธอมีแนวคิดโน้มเอียงไปทางซ้ายมากขึ้น และมีท่าทีสนับสนุนสิทธิของเกย์และคนข้ามเพศมากขึ้น ความสัมพันธ์ของโรบินสันกับรูมเมตยังนำไปสู่การโต้เถียงกับญาติๆ รวมถึงพ่อของเขา ซึ่งมีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากลูกชาย
อัยการยังเพิ่ม เหตุเพิ่มโทษในข้อหาฆาตกรรมและการใช้อาวุธ โดยอ้างว่าโรบินสันเลือกเคิร์กเป็นเป้าหมายด้วยเหตุผลทางการเมือง และรู้ว่าจะมีเด็กที่เห็นเหตุการณ์การฆาตกรรม ซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐยูทาห์ เฉพาะข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเท่านั้นที่สามารถลงโทษประหารชีวิตได้
โรบินสันปรากฏตัวต่อศาลครั้งแรกในบ่ายวันที่ 16 ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านวิดีโอจากเรือนจำ โดยสวมชุดป้องกันการฆ่าตัวตาย ไม่โกนหนวดเครา และมีสีหน้าเรียบเฉย แต่ดูเหมือนเขาตั้งใจฟังผู้พิพากษาอ่านข้อกล่าวหา และแจ้งว่าเขาอาจเผชิญโทษประหารชีวิตได้ โดยเขาพูดเพียงครั้งเดียวตอนถูกถามชื่อของตนเองเท่านั้น และเนื่องจากจำเลยไม่มีเงินจ้างทนาย จึงจะมีการแต่งตั้งทนายให้ก่อนการพิจารณาครั้งถัดไปในวันที่ 29 กันยายน
ระหว่างนี้ ศาลสั่งให้คุมขังโรบินสันโดยไม่ให้ประกันตัวที่เรือนจำ Washington County โดยอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังพิเศษที่เพิ่มระดับการตรวจสอบใกล้ชิด
การสังหารเคิร์กซึ่งถูกบันทึกไว้ในคลิปวิดีโออันน่าสะเทือนใจ ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ จุดกระแสประณามความรุนแรงทางการเมืองจากทุกฝ่ายในทุกอุดมการณ์ ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการกล่าวโทษทางการเมืองและความกังวลว่า เหตุฆาตกรรมครั้งนี้อาจนำไปสู่การนองเลือดครั้งต่อไปตามมา