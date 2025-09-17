เหยื่อเล่าสื่อนอก หนีรอดนรกแก๊งคอลพม่าได้ เพราะไทยตัดไฟ แฉใช้ AI ฟรีร่างคำพูดตุ๋นสูบเงิน

เหยื่อชาวเคนยา เล่านาทีหนีรอดนรกแก๊งคอลเมียนมา หลังไทยตัดไฟ เผยจุดเริ่มต้นถูกลักพาตัวจากสนามบิน
รอยเตอร์ เผยแพร่บทสัมภาษณ์ นาย Duncan Okindo ชาวเคนยา ที่ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานในแก๊งหลอกลวงออนไลน์ในเมียนมา โดยระบุ ได้รับข้อเสนองานบริการลูกค้าในไทย แต่เมื่อเดินทางถึงไทยกลับถูกลักพาตัวที่สนามบิน และนำตัวข้ามชายแดนไทย-เมียนมาไปยัง KK Park ซึ่งแก๊งหลอกลวงส่วนใหญ่นำโดยชาวจีน และมีเป้าหมายเป็นเหยื่อทั่วโลก
นาย Okindo ทำงานในห้องขนาดใหญ่ร่วมกับแรงงานที่ถูกบังคับอีกหลายร้อยคน ซึ่งทุกคนต่างทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และใช้ ChatGPT เวอร์ชันฟรี เพื่อร่างข้อความหลอกลวงเหยื่อชาวอเมริกันให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลปลอม รวมถึงใช้ปลอมแปลงตัวตนเป็นชาวอเมริกัน และยังใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลเมื่อเหยื่อถามคำถาม
โดยผู้ที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายจะถูกทุบตี และชอร์ตด้วยกระบองไฟฟ้า ซึ่งนาย Okindo หนีออกมาได้เมื่อ เม.ย. 68 หลังจากไทยตัดไฟฟ้าไปยัง KK Park ทำให้แก๊งหลอกลวงปล่อยตัวคนงานบางส่วนออกมา
ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ / รอยเตอร์