เล่นใหญ่รับทรัมป์! มือดีฉายภาพคู่ ‘เจฟฟรีย์ เอปสตีน’ ขึ้นปราสาทวินด์เซอร์
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน ล่าสุด มีบุคคลกลุ่มหนึ่งนำโปรเจคเตอร์ฉายภาพทรัมป์คู่กับนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีชาวสหรัฐที่มีส่วนพัวพันกับคดีค้าประเวณี ขึ้นบนปราสาทวินด์เซอร์ ที่ทรัมป์มีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในวันที่ 17 กันยายน
ทรัมป์เดินทางเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 2 ท่ามกลางข่าวฉาวว่าทรัมป์มีการพัวพันกับเอปสตีน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพิ่งเผยแพร่จดหมายที่ทรัมป์เขียนอวยพรวันเกิดเอปสตีนในปี 2003 จดหมายดังกล่าวมีข้อความที่ทรัมป์เรียกเอปสตีนว่า “เพื่อน” พร้อมกับปิดจดหมายว่า “ขอให้ทุกวันมีแต่ความลับที่น่าอัศจรรย์ใจ” ซึ่งทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธว่าจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายเท็จ
อย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วงต่อต้านทรัมป์ในอังกฤษมีการฉายภาพจดหมายดังกล่าวขึ้นบนปราสาทวินด์เซอร์ พร้อมกับภาพของเหยื่อที่ถูกเอปสตีนล่วงละเมิดทางเพศ คลิปข่าวและรายงานของตำรวจเกี่ยวกับคดีของเอปสตีนด้วย
ต่อมา ตำรวจอังกฤษจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 4 คน ในข้อหาการเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเจตนาก่อให้เกิดอันตราย จากการฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นบนปราสาทวินด์เซอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต