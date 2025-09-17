เกรงใจสหรัฐ! สื่อเผย ญี่ปุ่นจะยังไม่รับรอง ‘รัฐปาเลสไตน์’
หนังสือพิมพ์ Asahi ของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันที่ 17 กันยายน โดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลว่า ญี่ปุ่นจะยังไม่รับรองรัฐปาเลสไตน์ในขณะนี้ โดยคาดว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา และไม่ทำให้อิสราเอลแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากไปกว่านี้
ทั้งนี้ รัฐบาลหลายประเทศ ที่รวมถึงสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส แคนาดา และออสเตรเลีย ประกาศว่าจะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอล เกี่ยวกับการดำเนินการของกองทัพอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์
สหรัฐกดดันญี่ปุ่นผ่านหลายช่องทางทางการทูตให้ไม่รับรองรัฐปาเลสไตน์ ขณะที่สัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานข่าว Kyodo รายงานว่า ฌ็อง-โนเอล บาโรต์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ได้เรียกร้องอย่างหนักให้รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นรับรองรัฐปาเลสไตน์
ทาเคชิ อิวายะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 16 กันยายนว่า ญี่ปุ่นกำลังดำเนินการประเมินอย่างครอบคลุม รวมถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมและรูปแบบที่เหมาะสม ในประเด็นการรับรองรัฐปาเลสไตน์
ขณะที่โยชิมาสะ ฮายาชิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น ย้ำจุดยืนดังกล่าวอีกครั้งเมื่อถูกถามถึงรายงานข่าวของ Asahi ระหว่างการแถลงข่าวในวันที่ 17 กันยายน
อย่างไรก็ดี ฮายาชิแสดงความรู้สึกว่า “วิกฤตร้ายแรง” กำลังก่อตัวขึ้นจากการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลในเมืองกาซา โดยกล่าวว่า รากฐานของการแก้ปัญหาสองรัฐ (two-state solution) อาจกำลังพังทลายลง พร้อมกับเรียกร้องให้อิสราเอลดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยุติวิกฤตด้านมนุษยธรรมร้ายแรง รวมถึงความอดอยาก ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในการประชุมสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน 142 ประเทศที่ลงคะแนนเห็นชอบในปฏิญญาที่เสนอให้มี “ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรม มีกรอบเวลา และไม่สามารถย้อนกลับได้” ที่มุ่งสู่แนวทางการแก้ปัญหาสองรัฐระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
Asahi รายงานด้วยว่า นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ของญี่ปุ่น เตรียมที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมวันที่ 22 กันยายนในประเด็นดังกล่าวนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก
ทั้งนี้ ภายในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเจ็ดชาติ (G7) เจ้าหน้าที่เยอรมนีและอิตาลีเคยระบุว่า การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในทันทีถือเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์