เชือดอีก! อิหร่าน ประหารชีวิต ชายต้องสงสัย จารกรรมข้อมูลให้อิสราเอล กลุ่มสิทธิซัด โดนซ้อมให้สารภาพเท็จ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า อิหร่านได้ประหารชีวิตชายรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจารกรรมข้อมูลให้กับอิสราเอล ซึ่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวกล่าวอ้างว่านักโทษรายนี้ถูกทารุณเพื่อบีบให้สารภาพอันเป็นเท็จ
สำนักข่าวมีซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่านักโทษที่ถูกประหารรายดังกล่าวคือ นายบาบัค ชาห์บาซี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รวบรวมและขายข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลของอิหร่านและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ดำเนินการชาวอิสราเอล
อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักเคลื่อนไหวกล่าวอ้างว่านายชาห์บาซีถูกจับกุมเนื่องจากการเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เพื่อเสนอความช่วยเหลือในการทำสงครามสู้รบกับอิสราเอล ในขณะที่อิหร่านเป็นผู้จัดหาโดรนให้กับรัสเซียซึ่งใช้ในการโจมตียูเครน
ก่อนหน้านี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนอิหร่านได้เตือนว่านายชาห์บาซีอาจถูกประหารชีวิต โดยระบุว่า ข้อความของนายชาห์บาซีที่ส่งถึงประธานาธิบดีเซเลนสกีเพื่อเสนอความช่วยเหลือในการทำสงครามกับรัสเซียนั้น ถูกใช้เป็นตัวอย่างของการจารกรรมข้อมูลให้อิสราเอลที่อ้างว่าได้สอนนายชาห์บาซีให้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด อย่างไรก็ดี ทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
อิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการประหารชีวิตนักโทษรายนี้ว่าใช้วิธีการใด แต่โดยทั่วไปแล้วมักเป็นการแขวนคอ
ทั้งนี้ อิหร่านได้ประหารชีวิตนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจารกรรมข้อมูลไปแล้ว 8 ราย นับตั้งแต่เกิดสงคราม 12 วันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล ซึ่งจุดความกังวลในหมู่นักเคลื่อนไหวว่าทางการอิหร่านอาจไล่ประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยกระทำผิดในข้อหาดังกล่าวต่อไป