‘ทรัมป์’ เยือนอังกฤษหนสอง จ่อเข้าเฝ้า ‘คิงชาร์ลส์’ ชูสัมพันธ์สองชาติแน่นแฟ้น
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ พร้อมด้วยนางเมลาเนีย ทรัมป์ สตรีหมายเลขหนึ่ง เดินทางถึงประเทศอังกฤษแล้วในวันที่ 16 กันยายน เพื่อเริ่มต้นการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งทรัมป์บอกก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและอังกฤษถือว่ายอดเยี่ยมมาก และจุดประสงค์หลักของการเยือนในครั้งนี้คือการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ที่ปราสาทวินด์เซอร์
ทรัมป์จะพำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีที่ปราสาทวินด์เซอร์เพื่อเข้าเฝ้าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษหลายพระองค์ ประกอบไปด้วย สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 สมเด็จพระราชินีคามิลลา เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคท แห่งเวลส์
นอกจากนั้น ทรัมป์จะเข้าพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศครั้งใหญ่ที่สุดที่อังกฤษเคยจัดในการต้อนรับการเยือนของผู้นำประเทศ โดยจะมีทหารจำนวน 1,300 นายจากกองทัพอังกฤษเข้าร่วม จะมีเครื่องบินขับไล่ F-35 ของอังกฤษและสหรัฐบินทำการแสดงทางอากาศ พร้อมกับฝูงบินผาดแผลงของกองทัพอากาศอังกฤษที่ชื่อ Red Arrows บินเหนือปราสาทวินด์เซอร์ โดยทรัมป์จะเข้าชมพิธีดังกล่าวร่วมกับเซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการเยือนครั้งนี้คือ งานเลี้ยงอาหารค่ำที่ St George Hall ที่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ โดยก่อนหน้าการเยือนของทรัมป์ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐประกาศการลงทุนในประเทศอังกฤษเป็นมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านปอนด์ และจะมีการขยายความร่วมมือในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ และจะมีการลงนามในเรื่องการเร่งพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างสองประเทศ
ทรัมป์กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พร้อมกับชื่นชมพระองค์ว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นตัวแทนประเทศที่ยอดเยี่ยม และเป็นสุภาพบุรุษผู้ทรงสง่างามอย่างแท้จริง รวมถึงชื่นชมอังกฤษว่าเป็นประเทศที่มีหลายอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในหัวใจและเป็นสถานที่ที่พิเศษมาก
ทั้งนี้ การเยือนอังกฤษของทรัมป์ยังเป็นโอกาสให้รัฐบาลอังกฤษโน้มน้าวให้สหรัฐยังคงทุ่มเทให้กับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และสนับสนุนยูเครนต่อไป รวมถึงโน้มน้าวทรัมป์ในประเด็นเรื่องการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ที่ทรัมป์จะเข้าร่วมระหว่างการเยือนประเทศอังกฤษจะจัดขึ้นภายในพระราชวังวินด์เซอร์เท่านั้น โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อสาธารณชนเลย ซึ่งแตกต่างจากการเยือนอย่างเป็นทางการในอดีต