กาตาร์–มะกันเร่งสรุป ‘ข้อตกลงกลาโหมฉบับปรับปรุง’ หลังอิสราเอลถล่มโดฮา
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาและกาตาร์ใกล้จะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศฉบับใหม่แล้ว คำประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลทำการโจมตีผู้นำการเมืองของฮามาสในกรุงโดฮาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เรียกเสียงประณามอย่างกว้างขวาง แต่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยังคงไม่สนโลก จะขู่ที่จะโจมตีผู้นำฮามาสต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
“เรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกาตาร์ อันที่จริง เรามีข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมฉบับปรับปรุง ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ และใกล้จะเสร็จแล้ว” รูบิโอกล่าวขณะเดินทางออกจากเทลอาวีฟไปยังโดฮา
มายิด อัล-อันซารี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ กล่าวว่า รูบิโอได้พบกับชีค ทามิม บิน ฮาหมัด อัล ธานี เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ และหารือกันถึงความร่วมมือด้านการป้องกัน
“แน่นอนว่าการโจมตี (ของอิสราเอล) ครั้งนี้ เร่งความจำเป็นในการจัดทำข้อตกลงด้านการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ระหว่างกาตาร์กับสหรัฐอีกครั้ง มันไม่ใช่สิ่งใหม่เสียทีเดียว แต่เป็นการเร่งรัดให้เร็วขึ้น” อัล อันซารี กล่าวในการบรรยายสรุปหลังการเยือนของรูบิโอ
เมื่อถูกถามถึงความพยายามในการไกล่เกลี่ยภายหลังเหตุโจมตีโดฮา อัล-อันซารี กล่าวว่า สิ่งที่เราให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเวลานี้คือการปกป้องอธิปไตยของเรา และเราจะไม่พิจารณาประเด็นอื่นๆ จนกว่าประเด็นนี้จะได้รับการแก้ไข
ขณะที่สำนักงานเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ระบุผ่านแถลงการณ์ภายหลังว่า ชีคทามิมได้หารือกับรูบิโอถึงอนาคตของความพยายามทางการทูตร่วมกันในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่กาซา และการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล รวมถึงนักโทษชาวปาเลสไตน์ โดยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันถึงผลกระทบจากเหตุโจมตีของอิสราเอลในกรุงโดฮาด้วย
เหตุโจมตีโดฮาของอิสราเอลมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เนื่องจากกาตาร์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐ และยังเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง อีกทั้งกาตาร์ยังมีบทบาทเป็นเจ้าภาพและคนกลางในการเจรจาหยุดยิงร่วมกับอียิปต์ นับตั้งแต่สงครามกาซาเริ่มต้นเกือบสองปีก่อน
รูบิโอเรียกร้องให้กาตาร์ยังคงทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเพื่อให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในสงครามกาซาต่อไป โดยกล่าวว่า “มีเวลาสั้นมากที่จะทำให้ข้อตกลงเกิดขึ้นได้ หากจะมีประเทศใดในโลกที่สามารถช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยได้ กาตาร์คือประเทศนั้น พวกเขาคือผู้ที่สามารถทำได้”