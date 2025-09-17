จีน-อาเซียนกระชับสัมพันธ์
จับมือจัดงาน CAEXPO2025
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวมติชนรายงานจากศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติหนานหนิง เมืองหนานหนิง ฆณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลจีนร่วมกับชาติสมาชิกอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดงาน China ASEAN Expo 2025 (CAEXPO) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 17 ถึง 22 กันยายน ภายใต้ธีม “ปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา – ใช้ประโยชน์จาก FTA 3.0 ระหว่างจีน–อาเซียน: โอกาสใหม่เพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน”
ในพิธีเปิดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ประกอบไปด้วยรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ประธานสภาหอการค้า ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจตลอดจนนักวิชาการ โดยได้มีแสดงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลคำกล่าวถ้อยแถลงแบบฉับพลันทันที
นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน กล่าวว่า ประเทศจีนและสมาชิกอาเซียนมีแผ่นดินและสายน้ำเชื่อมโยงกัน มีความผูกผันทางวัฒนธรรมและไปมาหาสู่กันฉันมิตรกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและอาเซียนมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สำหรับจีนแล้ว ความสัมพันธ์กับอาเซียนมีความสำคัญมากที่สุดในด้านการต่างประเทศ และจีนก็มีความมุ่งมั่นในการกระชับความไว้เนื้อเชื้อใจและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างชุมชนที่มีโชคชะตาร่วมกัน
พร้อมกล่าวว่า ทางจีนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถบรรลุผลสำเร็จของการเจรจากรอบการค้าเสรีจีน-อาเซียนฉบับ 3.0 ได้แล้ว โดยในปี 2567 มูลค่าทางการค้าระหว่างสองฝ่ายสูงเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกันและกันติดต่อกัน 5 ปี และมีการขยายสาขาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องด้วย
“ในปัจจุบันมนุษย์กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน สะท้อนให้เห็นว่าอนาคตและโชคชะตาของแต่ละประเทศมีความผูกผันกัน จีนยินดีที่จะอยู่ร่วมกับชาติอาเซียนอย่างสันติสุข และแสวงหาความร่วมมือที่ทุกฝ่ายจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน“ นายหาน เจิ้งกล่าว
ด้าน นายเกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า งาน CAEXPO ครั้งที่ 22 เป็นเวทีที่หล่อหลอมความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 15 และอาเซียนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนมาตั้งแต่ปี 2562 ในปี 2567 มูลค่าการค้าทวิภาคีสูงถึง 772,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20.1 ของมูลค่าทางการค้าทั้งหมดของอาเซียน อีกทั้ง จีนยังเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอันดับ 3 ของอาเซียนด้วย
“ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนจะต้องยกระดับไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคต เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและส่งเสริมการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้วย“ เลขาธิการอาเซียนกล่าว
ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกชาติอื่นๆ ในกรอบความร่วมมือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) อุปกรณ์อัจฉริยะ วัสดุก่อสร้างสีเขียว เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัลด้วย