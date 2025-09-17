‘ทรัมป์’ ฟ้องหมิ่นประมาท นิวยอร์กไทมส์ เรียกค่าเสียหาย 4 แสนล้าน อ้างรายงานบิดเบือน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ฟ้องร้องหนังสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ และสำนักพิมพ์ เพนกวินแรมดอมเฮาส์ ในข้อหาหมิ่นประมาทเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 476,535 ล้านบาท โดยอ้างว่าเผยแพร่บทความและหนังสือที่มีเนื้อหาบิดเบือนเกี่ยวกับทรัมป์
ทรัมป์ยื่นฟ้องร้องที่ศาลรัฐบาลกลางในรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 15 กันยายน เกี่ยวกับบทความ 3 ฉบับ ซึ่งมีหนึ่งฉบับเผยแพร่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี 2024 โดยบอกว่าทรัมป์ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี การฟ้องร้องยังระบุถึงหนังสือ 1 เล่มที่ชื่อ Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success ที่เขียนโดยนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ 2 คนและตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เพนกวินแรมดอมเฮาส์
ทนายความของทรัมป์ระบุในเอกสารคำฟ้องว่า บทความและหนังสือดังกล่าวทำลายชื่อเสียงของทรัมป์ในด้านธุรกิจและเรื่องส่วนตัว ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อมูลค่าของภาพลักษณ์และโอกาสทางการเงินของทรัมป์ในอนาคต รวมถึงมีเจตนาทำลายโอกาสที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วย
ด้านนิวยอร์กไทมส์ออกมาตอบโต้ว่า การฟ้องร้องของทรัมป์มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการรายงานข่าวอย่างอิสระ ส่วนเพนกวินแรมดอมเฮาส์บอกว่าการฟ้องร้องของทรัมป์เป็นเรื่องที่ไร้สาระและจะยืนยันปกป้องนักเขียนและหนังสือเล่มนี้ต่อไป
นี่ถือเป็นอีกครั้งที่ทรัมป์ฟ้องร้องสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ หลังในเดือนกรกฎาคม ทรัมป์ฟ้องร้องหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลและเจ้าของเป็นเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 317,566 ล้านบาท ในข้อหาหมิ่นประมาท ที่รายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์และเจฟฟรีย์ เอปสตีน เศรษฐีชาวสหรัฐที่มีส่วนพัวพันกับคดีค้าประเวณี
ส่วนพาราเมาท์ บริษัทแม่ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสยอมจ่ายเงิน 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 508 ล้านบาท ให้กับห้องสมุดประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อยอมความในคดีฟ้องร้องว่ารายการ 60 Minutes ของซีบีเอสตัดต่อบทสัมภาษณ์กับนางคามาลา แฮร์ริส อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยกระตุ้นคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งปี 2024
นอกจากนั้นในเดือนธันวาคม สถานีโทรทัศน์เอบีซี นิวส์ยอมจ่ายเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 476 ล้านบาท ให้กับห้องสมุดประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อยอมความในคดีฟ้องร้องว่านักข่าวของเอบีซีให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศของทรัมป์กับอี. จีน แคโรล และล่าสุดก่อนหน้านี้ ทรัมป์ขู่ว่าจะฟ้องร้องนิวยอร์กไทมส์จากกรณีรายงานข่าวเกี่ยวกับจดหมายอวยพรวันเกิดที่ทรัมป์เขียนส่งให้กับเอปสตีนในปี 2003