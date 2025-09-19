ดอกเตอร์จีน เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวในเบลเยี่ยม กลายเป็นไวรัล
จริงนะเธอ…ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน ต่อให้จบถึงดอกเตอร์ แต่ถ้าหางานไม่ได้ จะขายข้าวแกง ขายก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ก็ต้องเอา ก็ต้องสู้!!
อย่างสองสามีภรรยาชาวจีนคู่นี้ ที่สื่อแดนมังกรเล่าว่า ฝ่ายสามีคือ นายติง อายุ 37 ปี จบปริญญาเอกจากมณฑลเจียงซู ได้พาภรรยาคือ นางหวัง มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยมในปี 2015 หลังจากนายติงทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกด้านการจัดการดินและการผลิตพืชผลการเกษตรเสร็จ ก็พยายามหางานที่มั่นคงนอกเหนือจากงานวิจัยทำไปด้วย
แม้จะมีประวัติการศึกษาดี แต่ก็ยังหางานไม่ได้ซะที พอเตะฝุ่นมาพักใหญ่ ดอกเตอร์ติงเลยจับมือภรรยา เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวสไตล์ฉงชิ่ง หาเลี้ยงครอบครัวซะเลย โดยเปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ใช้สูตรต้นตำรับจากเมืองฉงชิ่ง บ้านเกิดของนางหวัง เพียงปรับลดความเผ็ดร้อนลงหน่อย ให้เข้าลิ้นรสฝรั่ง
ขายชามละ 7-9 ยูโร ซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หมดเกลี้ยงตลอด ได้เงินตกวันละ 1,000 กว่ายูโร (กว่า 38,000 บาท) แต่ขายแค่สัปดาห์ละ 2 วันเท่านั้น
ในข่าวบอก ถ้าวันไหนไม่เห็นนายติง มาช่วยภรรยาขายก๋วยเตี๋ยว รู้เลยว่าเขาก็ยังคงออกหางานที่มั่นคงทำต่อไป
เรื่องราวของสามีภรรยาสู้ชีวิตชาวจีนคู่นี้ เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ที่มีคนชมในหัวการค้าของเขาที่เอาสตรีทฟู้ดบ้านเกิดมาหาเลี้ยงตัว
แหม…ขายดีขนาดนี้ ก็น่าจะขายทุกวันเลยเนอะ ไม่ต้องหาแล้วล่ะ งานใหม่!!