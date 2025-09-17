JAL ประกาศตัดเงินเดือน 37 ผู้บริหาร เซ่นกรณีฉาว นักบินเมาก่อนบิน ปธ.เจอหั่น 30%
เมื่อวันที่ 17 กันยายน เจแปนแอร์ไลน์ (JAL) สายการบินประจำชาติของญี่ปุ่น ประกาศจะตัดเงินเดือน 37 ผู้บริหารของสายการบิน ซึ่งรวมถึงประธานและคณะกรรมการบริหารของเจแปนแอร์ไลน์ทั้งหมดเป็นมาตรการลงโทษ หลังจากสายการบินต้องเผชิญกรณีอื้อฉาวที่นักบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ดื่มสุราก่อนปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นผลให้เที่ยวบินล่าช้านานถึง 20 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากและสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสายการบิน
JAL ได้ดำเนินมาตรการลงโทษที่ไม่ธรรมดานี้ต่อคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหมด หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราก่อนปฏิบัติหน้าที่หลายครั้ง ซึ่งทาง JAL ชี้ว่า การปฏิรูปภายในของสายการบินเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยนั้นยังไม่เพียงพอ
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้ทำการตักเตือนไปยังสายการบินประจำชาติแห่งนี้และให้รายงานถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกกลับมายังกระทรวง
ประกาศของ JAL เปิดเผยว่า นางมิตสึโกะ ทตโตริ ประธานสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จะถูกตัดเงินเดือน 30% เป็นเวลา 2 เดือน ขณะที่ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลความปลอดภัยและฝ่ายรับผิดชอบการดำเนินงานเที่ยวบินคนจะถูกตัดเงินเดือน 20% เป็นเวลา 1 เดือน ส่วนกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตัดเงินเดือน 10%
บทลงโทษนี้มีขึ้นหลังจากเกิดกรณีล่าสุดที่มีผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 3 เที่ยวบิน ที่จะบินออกจากรัฐฮาวายมายังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประสบเหตุล่าช้ากว่ากำหนดบินถึงเกือบ 20 ชั่วโมง หลังจากนักบินได้ดื่มแอลกอฮอล์ในวันก่อนวันปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบของบริษัท
ก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคมปี 2567 นักบิน 2 คนของ JAL ที่เตรียมปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มายังสนามบินนาริตะ ใกล้กับกรุงโตเกียว ไม่ผ่านการทดสอบแอลกอฮอล์ก่อนบิน ซึ่งทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้ากว่ากำหนดกว่า 3 ชั่วโมง