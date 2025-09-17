เมีย ‘นาวัลนี’ คู่แค้นปูติน ยันผลแล็บชี้ตรงกัน สามีถูกวางยาพิษดับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยูเลีย นาวัลนายา ภรรยาของอเล็กซี นาวัลนี อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียผู้ล่วงลับ เปิดเผยว่าผลวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศพบว่าอเล็กซีถูกวางยาเสียชีวิต และไม่ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยอย่างที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียอ้าง
นาวัลนี ผู้เป็นฝ่ายค้านคนสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย ถูกสั่งจำคุกในเรือนจำในภูมิภาคไซบีเรีย และเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปี 2024 นับตั้งแต่นั้น ยูเลียกล่าวหาว่าทางการรัสเซียเป็นคนฆ่านาวัลนี แต่ทำเนียบเครมลินออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง
ล่าสุด ยูเลียโพสต์วิดีโอบน X ว่าผลตัวอย่างชีวภาพที่เก็บได้จากศพของนาวัลนีถูกแอบส่งไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศเมื่อปีที่แล้ว ผลวิเคราะห์จากแลป 2 แห่งได้ข้อสรุปเดียวกันว่านาวัลนีถูกวางยาเสียชีวิต จึงขอให้แลปเปิดเผยผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยูเลียไม่ได้ให้รายละเอียดว่านาวัลนีถูกวางยาด้วยยาพิษชนิดใด ด้านสื่อหลายสำนักเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่า หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐมีความเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่ได้สั่งฆ่านาวัลนี