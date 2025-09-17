อิสราเอล เปิดเส้นทางใหม่ 48 ชม. ให้ปาเลสไตน์เร่งหนีกาซาซิตี้ ทัพยิวตะลุยบุก ภาคพื้นดินวันที่ 2
เมื่อวันที่ 17 กันยายน กองทัพอิสราเอลประกาศเปิดเส้นทางใหม่ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนในเมืองกาซาซิตี้ได้อพยพออกไป ในขณะที่กองทัพอิสราเอลตะลุยบุกภาคพื้นดินลึกเข้าไปในเมืองกาซาซิตี้เป็นวันที่ 2 เพื่อบดขยี้กลุ่มฮามาส
พันเอกอาวิเชย์ อาดราอี โฆษกกองทัพอิสราเอล กล่าวว่า กำลังเปิดเส้นทางคมนาคมชั่วคราวผ่านถนนซาลาห์ อัล-ดิน ที่ทอดยาวไปยังตอนกลางฉนวนกาซา โดยเส้นทางนี้จะเปิดแค่ 48 ชั่วโมงนับจากเที่ยงวันของวันที่ 17 กันยายน เพื่อให้ประชาชนได้อพยพ โดยกองทัพอิสราเอลได้เร่งให้ประชาชนเดินทางออกจากกาซาซิตี้ผ่านถนนเลียบชายฝั่งมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่เรียกว่า เขตมนุษยธรรม ซึ่งค่อนไปทางตอนใต้มากขึ้น รวมถึงเมืองอัล-มาวาซี
ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากบุกโจมตีภาคพื้นดินในกาซาซิตี้อย่างหนักก่อนรุ่งสางของวันที่ 16 กันยายน จากที่ช่วงข้ามคืนก่อนหน้าได้โจมตีทางอากาศอย่างหนัก และมีขึ้นหลังจากรายงานของคณะกรรมการไต่สวนอิสระของสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ชี้ว่าอิสราเอลก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในดินแดนปาเลสไตน์ โดยมีนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรรี และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยุยงให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดังกล่าว
ยูเอ็นประเมินในช่วงปลายเดือนสิงหาคมว่ามีชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในกาซาซิตี้และพื้นที่โดยรอบจำนวนราว 1 ล้านคน ขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุในวันนี้ว่ามีประชาชนในกาซาซิตี้ที่อพยพหนีลงไปทางใต้แล้วมากกว่า 350,000 คน อย่างไรก็ดี ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากต่างยืนยันว่าไม่มีที่ใดในดินแดนที่ถูกปิดล้อมแห่งนี้ที่ปลอดภัยและพวกเขายอมตายที่บ้านของตนเองมากกว่าจะถูกบังคับให้ออกไปอยู่ที่อื่น
กองทัพอิสราเอลยังสรุปสถานการณ์โจมตีล่าสุดว่า ได้ทำลายเป้าหมายต่างๆ ในกาซาซิตี้ไปได้แล้วมากกว่า 150 แห่งนับจากที่เปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินเมื่อ 16 กันยายน โดยสงครามกวาดล้างฮามาสซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากการบุกเข้าไปโจมตีในดินแดนอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปี 2023 ได้สังหารผู้คนในอิสราเอลไป 1,219 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และทำให้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารกวาดล้างฮามาสในฉนวนกาซาเป็นการตอบโต้ทันที ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาแล้วอย่างน้อย 64,964 ราย ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน