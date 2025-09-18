Bloomberg ชี้ จีนเที่ยวไทย ลดฮวบ 35% เวียดนามแซงหน้า ขึ้นเป็นจุดหมายยอดนิยมนทท.

เวียดนามนำหน้าไทย ขึ้นเป็น จุดหมายปลายทางยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวจีน
Bloomberg รายงานระบุ เวียดนามนำหน้าไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักท่องเที่ยวจีน โดยในปี 2568 เวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศทำสถิติใหม่ด้วยจำนวนกว่า 14 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดมีจำนวนกว่า 3.5 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปี 2567 ด้านมาเลเซียมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568
ขณะที่ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศลดลงถึงประมาณร้อยละ 35
ด้าน China Trading Desk บริษัทด้านการตลาดดิจิทัลที่ติดตามการเดินทางและการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวจีน ประเมินว่าการเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนอาจส่งผลให้ไทยสูญเสียรายได้ 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกว่าเวียดนามมีความแปลกใหม่กว่า และมีความดั้งเดิมมากกว่า
ขณะที่กรณีนักแสดงชาวจีนถูกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ล่อลวงมายังไทยและถูกค้ามนุษย์ไปยังเมียนมายังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาไทย นอกจากนี้ ไทยยังกำลังสูญเสียชื่อเสียงด้านความคุ้มค่า โดยนักท่องเที่ยวจีนแสดงความเห็นบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับราคาโรงแรม อาหาร และค่าโดยสารรถแท็กซี่ที่สูงขึ้น
ที่มา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ