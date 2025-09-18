หุ้น-ดอลลาร์ผันผวน หลังเฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกหลังทรัมป์รั้งเก้าอี้สมัย 2
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงของอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมในวันที่ 17 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น และระบุว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมตามมาเพื่อหยุดยั้งการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ซึ่งเริ่มเห็นถึงสัญญาณของความอ่อนแอ เช่น การว่างงานที่สูงขึ้นในกลุ่มคนผิวดำ และชั่วโมงการทำงานที่ลดลง
การตัดสินใจครั้งนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เรียกร้อง แต่ยังห่างไกลจากการลดอัตราดอกเบี้ยลงมากตามที่ทรัมป์เรียกร้อง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าจากการลงคะแนนคัดค้านจากสตีเฟน มิรัน หนึ่งในคณะกรรมการเฟดคนใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นคนเดียวที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านโดยเขาต้องการให้มีการปรับลดดอกเบี้ยลง 0.5%
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด กล่าวระหว่างแถลงข่าวหลังจากที่เฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% และระบุว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคมว่า ตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับเขาและผู้กำหนดนโยบายคนอื่นๆ
“ไม่มีทางเลือกใดที่ปราศจากความเสี่ยง มันไม่ชัดเจนนักว่าจะต้องทำอย่างไร เราต้องจับตาดูอัตราเงินเฟ้อไปพร้อมๆ กัน เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อตัวเลขการจ้างงานได้” พาวเวลล์กล่าว
พาวเวลล์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าอัตราการสร้างงานใหม่ในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าระดับคุ้มทุน ซึ่งจำเป็นต่อการทำให้อัตราการว่างงานให้คงที่ และหากในภาพรวมภาคธุรกิจแทบจะไม่มีการจ้างงานใหม่ การเลิกจ้างพนักงานเพียงเล็กน้อย ก็สามารถส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
“คุณจะเห็นอัตราการว่างงานของชนกลุ่มน้อย (อาทิ คนผิวสี) กำลังเพิ่มเพิ่มขึ้น คุณจะเห็นคนหนุ่มสาวมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างงานใหม่โดยรวมที่ลดลง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนแอลง ซึ่งเราไม่ต้องการมันให้อ่อนตัวลงไปมากกว่านี้” พาวเวลล์กล่าว
ความคิดเห็นของพาวเวลล์สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอย่างต่อเนื่องที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่เฟดสรุปว่าภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นของรัฐบาลทรัมป์จะไม่นำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ โดยคาดว่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าอย่างรวดเร็วขึ้นจนถึงสิ้นปี แต่แรงกดดันด้านราคาก็คาดว่าจะลดลงหลังจากนั้น แม้ว่านโยบายการเงินจะผ่อนคลายลงก็ตาม ขณะเดียวกัน สัญญาณของความอ่อนแอของตลาดแรงงานก็เริ่มสะสม โดยการเติบโตของการจ้างงานใกล้จะหยุดชะงัก
หลังคำประกาศลดดอกเบี้ยของเฟด ตลาดหุ้นทั่วโลกในวันที่ 18 กันยายน ยังคงทรงตัว และนักลงทุนยังใช้ความระมัดระวัง หลังเฟดส่งสัญญาณว่า จะดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตลาดซื้อขายหุ้นสหรัฐล่วงหน้าขยับขึ้น 0.3% หลังจากการซื้อขายที่ผันผวนในวอลล์สตรีทเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้และไต้หวันที่เปิดซื้อขายในช่วงเช้าของตลาดเอเชีย เปิดบวกประมาณ 0.7% ส่วนดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.3%
ก่อนหน้านี้ในวันพุธ ตลาดหุ้นโลกสะดุดลงหลังจากพุ่งทำสถิติสูงสุดในช่วงสั้นๆ ตามการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด 0.25% และสัญญาณว่าจะค่อย ๆ ลดต้นทุนการกู้ยืมต่อเนื่องตลอดปีนี้ แต่หลังการแถลงของพาวเวลล์ที่ลดความคาดหวังเรื่องการผ่อนคลายเชิงรุก โดยเขาย้ำว่าการปรับลดในครั้งนี้เป็นการบริหารความเสี่ยง และเฟดยังไม่จำเป็นต้องเร่งปรับลดดอกเบี้ยต่อทันที แม้ว่าเขาจะชี้ไปที่การคาดการณ์ GDP สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น แต่เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุน
ความกังวลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากการซื้อขายหุ้นในตลาดสหรัฐ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดลบ
ด้านดอลลาร์สหรัฐก็ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่นๆ หลังจากที่เฟดประกาศข่าวลดดอกเบี้ยก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้
FedWatch ของ CME Group ระบุว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 87.7% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม เทียบกับโอกาส 74.3% ในวันก่อนหน้า
ด้านตลาดพันธบัตร ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 4.0872% จากที่ปิด 4.076% มรวันพุธ ขณะที่พันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งอ่อนไหวต่อนโยบายดอกเบี้ย ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.5552%
ราคาทองคำ ปรับขึ้น 0.3% มาอยู่ 3,670.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ฟื้นตัวจากแรงขายหลังจากทำสถิติสูงสุดในวันพุธ ขณะที่ราคาน้ำมันทรงตัว โดยน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือซื้อขายล่าสุดที่ 67.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล