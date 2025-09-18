ฮุน มาเนต ร้องผู้นำประเทศทั่วโลก-ปธ.อาเซียน จี้ไทยเคารพ ข้อตกลงหยุดยิง หลังชายแดนตึงเครียด
จากกรณี ชาวกัมพูชาบุกรุกรื้อลวดหนาม และทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยจนได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จนฝั่งไทยต้องใช้มาตรการปราบปราม โดยใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง
เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่อนจดหมายถึงประธานอาเซียนและผู้นำหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ช่วยส่งเสริมการดำเนินการหยุดยิงอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อตกลงทั้งหมดที่บรรลุกันระหว่างกัมพูชาและไทย
โดย ฮุน มาเนต เขียนจดหมายถึง อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียนคนปัจจุบัน และผู้นำระดับโลกอื่น ๆ ได้แก่ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน, ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์, ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง, เลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส และประธานการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 80 อันนาเลนา แบร์บ็อก
ซึ่งจดหมายนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงความสนใจของผู้นำโลกเหล่านี้ ต่อเหตุการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพ และเสถียรภาพระหว่างสองประเทศของเราและภูมิภาคที่กว้างขึ้น
ในรายละเอียดจดหมายของ ฮุน มาเนต ได้แจ้งผู้นำโลกเหล่านี้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การขยายขนาดและขอบเขตของเขตความขัดแย้งให้กว้างขึ้น เกินกว่าพื้นที่เดิมในจังหวัดพระวิหาร และอุดรมีชัย และจำเป็นต้องเรียกร้องให้มีความเคารพอย่างเต็มที่ ต่อเงื่อนไขและข้อตกลงหยุดยิง ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายกฯ ฮุน มาเนต ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม กองกำลังไทยได้ขยายขอบเขตความขัดแย้งด้วยการสร้างลวดหนาม และเครื่องกีดขวาง ยื่นคำขาด และบังคับขับไล่พลเรือนชาวกัมพูชา ออกจากดินแดนอันยาวนานในหมู่บ้านจอกเจย และหมู่บ้านเปรยจัน ของจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา ห่างจากเขตความขัดแย้งข้างต้นเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตร ครอบครัวจำนวน 25 ครอบครัวถูกปิดกั้นจากบ้าน และทุ่งนาของตน
และเมื่อไม่นานมานี้ โฆษกกองทัพไทยก็ขู่ว่าจะขับไล่อีกในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครัวเรือนหลายร้อยครัวเรือน นอกจากนี้ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ กองทัพไทยมีความตั้งใจที่จะใช้กำลังเพื่อยึดดินแดนอีก 17 จุด ในจังหวัดตั้งแต่โพธิสัตว์ถึงเกาะกง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา
การดำเนินการฝ่ายเดียวที่ดำเนินการโดยกองทัพไทยนั้นเป็นไปตามแผนที่ที่จัดทำขึ้นฝ่ายเดียว ซึ่งขัดกับแผนที่ที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นผลมาจากการแบ่งเขตผลงานของคณะกรรมการกำหนดเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญา ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญา ค.ศ. 1907 ระหว่างฝรั่งเศสและสยาม ได้รับการรับรองโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) และได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยกัมพูชาและไทยในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบก
ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000 (บันทึกความเข้าใจ 2000) บันทึกความเข้าใจ 2000 ฉบับนี้ได้รับการจดทะเบียน ณ องค์การสหประชาชาติโดยประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 และได้รับการตีพิมพ์ในชุดสนธิสัญญาสหประชาชาติ
การกระทำฝ่ายเดียวของไทยเหล่านี้ถือเป็นความพยายามในการกำหนดเขตแดนฝ่ายเดียวโดยใช้กำลัง ซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ 2000 คำสั่งของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) และพันธกรณีที่บันทึกไว้ในการประชุม GBC และคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) เมื่อเร็วๆนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่ดำเนินการยั่วยุที่อาจเพิ่มความตึงเครียด หรือขยายขอบเขตและขนาดของข้อพิพาท
มาตรการฝ่ายเดียวเหล่านี้ รวมถึงการบังคับใช้กฎอัยการศึกนอกอาณาเขตของไทย ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาอย่างไม่อาจยอมรับได้ และเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ การกระทำฝ่ายเดียวเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงอีกด้วย ด้วยจิตวิญญาณแห่งความต้องการลดระดับความตึงเครียดและความเป็นแกนกลางของอาเซียน นายกฯ ฮุน มาเนต แสวงหาการสนับสนุนจากผู้นำโลกทุกคนผ่านทางสำนักงานของพวกเขาเพื่อสร้างประเด็นดังนี้
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดยิงและข้อตกลงที่บรรลุระหว่างการประชุม GBC และ RBC อย่างเคร่งครัด รวมถึงการยุติการดำเนินการฝ่ายเดียวทั้งหมดโดยทันที ซึ่งอาจทำให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ้น
- งดเว้นการใช้กำลังต่อพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือน
- การยุติการขับไล่ตามแผนทั้งหมด และการอำนวยความสะดวกให้พลเรือนชาวกัมพูชาที่ถูกขับไล่ออกไปแล้วสามารถกลับบ้านและที่ดินของตนได้อย่างปลอดภัย
- การใช้กรอบงาน JBC และ GBC ในการแก้ไขปัญหาชายแดนโดยผ่านการเจรจาและการสนทนาอย่างสันติ แทนที่จะใช้วิธีการทางทหาร
- การปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
ฮุน มาเนต ย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน และจะทำงานร่วมกับไทยและอาเซียนเพื่อรักษาเสถียรภาพ ส่งเสริมความร่วมมือ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
