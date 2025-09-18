โตโยต้าลดไลน์ ผลิตชิ้นส่วนรถ 80% หวังเพิ่มกำลังผลิต-ขยายโรงงานอีก 18 แห่ง

โตโยต้าลดไลน์ ผลิตชิ้นส่วน สูงสุด 80% เร่งเคลียร์พื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งเป้าขยายโรงงาน 18 แห่ง
นิกเคอิ เอเชีย (Nikkei Asia) รายงานว่า โตโยต้า มอเตอร์ (Toyota Motor) มีแผนลดการใช้ชิ้นส่วนผลิตรถยนต์ที่ไม่จำเป็น ครอบคลุมโรงงาน 18 แห่ง โดยหวังจะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำลังผลิต โดยใช้หลักไคเซ็น (Kaizen) ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ตั้งแต่ปี 2023 บริษัทได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เรียกว่า Area 35 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พื้นที่ในโรงงานลง 35% ซึ่งทำให้จำนวนชิ้นส่วนลดลง 80% ในบางกรณี จากราว 30,000 ชิ้น ในการผลิตรถยนต์ 1 คัน
โตโยต้า ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ประมาณ 10 ล้านคันต่อปี มีโรงงานประกอบรถยนต์ 54 แห่งทั่วโลก และมีตัวแทนจำหน่ายประมาณ 4,300 แห่งทั่วญี่ปุ่นจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้ามีห่วงโซ่อุปทานที่กว้างขวาง ครอบคลุมบริษัทประมาณ 60,000 แห่งในญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียว
รถยนต์หนึ่งคันมีชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ชิ้น การติดตามส่วนประกอบจำนวนมหาศาลเหล่านี้ในศูนย์ขาย ศูนย์ผลิต และศูนย์พัฒนา จึงเป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เหลือเพียงชิ้นส่วนที่แทบจะเหมือนกันหรือใช้งานไม่บ่อย ซึ่งกินพื้นที่ในคลังสินค้า
Area 35 มุ่งเน้นไปที่คำถามที่ว่า “เรากำลังใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ผลิตรถยนต์ 10 ล้านคันของเราอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่” ยาซูชิ อุเอดะ (Yasushi Ueda) ประธานบริษัทรถยนต์ขนาดกลางภายในของโตโยต้ากล่าวว่า ด้วยการตรวจสอบสภาพพื้นที่การผลิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน โตโยต้าจึงมุ่งมั่นที่จะเปิดพื้นที่สำหรับการผลิตมากขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่
โตโยต้าได้ดำเนินการลดรายการอะไหล่สำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นแล้ว ด้วย Area 35 โตโยต้าสามารถมองภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้เห็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โครงการนี้ดำเนินการโดยสำนักงานที่มีพนักงานประมาณ 40 คน ซึ่งรวมตัวแทนจากฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายผลิตเข้าด้วยกัน
โยอิชิ มิยาซากิ (Yoichi Miyazaki) รองประธานบริหารโตโยต้า มอเตอร์ กล่าวว่า ไม่ใช่แค่การลดการใช้อะไหล่เท่านั้น โตโยต้าได้สร้างรถยนต์รุ่นต่าง ๆ มากมาย แต่บางรุ่นแทบไม่มียอดขายเลย และภายใต้โครงการ Area 35 ด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำจึงสามารถกำหนดขนาดรุ่นและชิ้นส่วนของเราให้เหมาะสมได้
โรงงาน 10 แห่งทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินงานนี้อยู่แล้ว ลดจำนวนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ลงมากถึง 80% และพื้นที่ว่างโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 35% ส่งผลให้โตโยต้าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในญี่ปุ่นได้ 80,000 คันต่อปี โดยการลดชิ้นส่วนมุ่งเน้นไปที่ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ เช่น กระจกหน้ารถ ชุดสายไฟ และไฟหน้าเป็นหลัก ยกตัวอย่าง เช่น โรงงานโมโตมาจิของโตโยต้า มีหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับชุดสายไฟสำหรับแผงหน้าปัดรถยนต์ถึง 101 หมายเลข ซึ่ง 42 หมายเลขในจำนวนนี้ ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเลย
การลดจำนวนชิ้นส่วนเหล่านี้ให้เหลือเพียงชิ้นส่วนที่จำเป็นจริง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการผลิต และยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานด้วยการสร้างพื้นที่ให้พนักงานได้พักผ่อน
โตโยต้าวางแผนที่จะขยายโรงงาน Area 35 ในปีนี้ให้ครบ 18 โรงงาน ซึ่งรวมถึงโรงงานอื่น ๆ ในญี่ปุ่น สาธารณรัฐเช็ก แคนาดา และรัฐเทกซัสของสหรัฐอเมริกา แม้ภูมิภาคและโรงงานต่าง ๆ จะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขที่แตกต่างกันไป แต่จะมีการแบ่งปันข้อมูลและกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านสำนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
เมื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเปลี่ยนมามุ่งเน้นไปที่ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ การลงทุนจำนวนมากจึงเป็นสิ่งจำเป็น
โตโยต้าได้ขยายธุรกิจจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่กลยุทธ์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง คาดว่าการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะเพิ่มขึ้น 3% เป็น 1.37 ล้านล้านเยน (ราว 2.9 แสนล้านบาท) และการใช้จ่ายด้านทุนจะเพิ่มขึ้น 8% เป็น 2.3 ล้านล้านเยน (4.9 แสนล้านบาท) ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์
การมีรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่มีแหล่งพลังงานแตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการชิ้นส่วนอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโตโยต้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดแข็ง