‘มาลี’ ประณามเหตุปะทะบ้านหนองหญ้าแก้ว ชี้ละเมิดหยุดยิง-หลักการทวิภาคี
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 17 กันยายน พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ประณามเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองทัพไทยและชาวกัมพูชาที่บุกรื้อลวดหนามที่บริเวณหมู่บ้านเปรยจัน จังหวัดบันเตียเมียนเจย หรือบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วของไทย
พลโทหญิง มาลี กล่าวว่าเหตุการณ์ปะทะดังกล่าวเปิดฉากขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.44 น. ของวันที่ 17 กันยายน เมื่อทหารไทยและตำรวจปราบจลาจลพร้อมโล่ กระบอง และอาวุธอื่นๆ บุกข้ามเขตแดนเข้ามาในอธิปไตยกัมพูชาและตั้งรั้วลวดหนามเพื่อปิดล้อมพื้นที่ทำมาหากินและที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชา ทำให้ชาวบ้านกัมพูชารวมตัวกันรื้อรั้วลวดหนาม ต่อมา ทหารไทยทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายด้วยการยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาใส่ชาวกัมพูชา รวมถึงใช้ยุทโธปกรณ์ที่ทำลายหูชั้นใน
พลโทหญิง มาลี บอกว่าการปะทะกันดังกล่าวทำให้ชาวกัมพูชาบาดเจ็บอย่างน้อย 28 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นทั้งพลเรือน ทหารที่ไม่ได้ใช้อาวุธ และพระ การกระทำของไทยถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเป็นการละเมิดหลักการที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันอย่างร้ายแรง