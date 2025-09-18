กต.เขมรอ้าง ไทยละเมิดอธิปไตยร้ายแรง กองทัพยั่วยุคุกคาม บ่อนทำลายแก้ปัญหาโดยสันติ
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการณ์ลงวันที่ 18 กันยายนว่า กัมพูชามีความกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งต่อการกระทำที่ไร้ความรอบคอบและถือเป็นการยั่วยุ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยกองกำลังทหารไทย ที่หมู่บ้านเปรยจัน ตำบลโอเบยโจน อำเภอโอชรอว จังหวัดบันเตียเมียนเจย
ตามรายงานที่น่าเชื่อถือได้ ทหารไทยพร้อมโล่ กระบอง และอาวุธ ได้เข้ามาในดินแดนกัมพูชา และยิงแก๊สน้ำตารวมถึงกระสุนยาง ขณะเดียวกันก็ใช้อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อการได้ยินของชาวบ้านกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจัน การกระทำดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนจำนวนมากรวมถึงพระภิกษุ ได้รับบาดเจ็บ ระหว่างการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดกับชาวบ้านกัมพูชา ซึ่งเพียงปกป้องบ้านและทรัพย์สินของตนโดยสันติ
การกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้เช่นนี้ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการเล็งอาวุธจริงใส่พลเรือนกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ ถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมทั้งต่อหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรม
พลเรือนกัมพูชาซึ่งปราศจากอาวุธและอยู่อาศัยอย่างสงบในผืนแผ่นดินบรรพบุรุษของตน ต้องไม่ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือถูกใช้ความรุนแรงเช่นนี้ การยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยกองกำลังไทย ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อการหยุดยิงที่มีความเปราะบางตามแนวชายแดนเท่านั้น แต่ยังบ่อนทำลายความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทั้งสองประเทศ ในการแก้ไขข้อพิพาทผ่านการเจรจาและการหารือโดยสันติ
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศขอเรียกร้องให้กองทัพไทยยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ดังกล่าวโดยทันที ใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่าที่สุด และทำให้มั่นใจว่าทหารไทยเคารพต่ออธิปไตยของกัมพูชา รวมถึงศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของพลเรือนกัมพูชาอย่างเต็มที่ กัมพูชาขอเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามพัฒนาการที่น่ากังวลนี้อย่างใกล้ชิด และสนับสนุนความพยายามในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย
กัมพูชายังคงยืนหยัดในพันธสัญญาที่จะยุติข้อขัดแย้งชายแดนกับไทยด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักการของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี กฎหมายระหว่างประเทศ และจิตวิญญานแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน กัมพูชาเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องว่าการเจรจาและพูดคุยคือหนทางเดียวที่เป็นไปได้ โดยใช้ประโยชน์จากกลไกทวิภาคีอย่างเต็มที่ อาทิ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) คณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) และ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดน (JBC) เพื่อแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างอยู่อย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ กัมพูชายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของมาตรการเสริมสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม และการคุ้มครองพลเรือนตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธการกระทำใดๆ ที่อาจยกระดับความตึงเครียด กัมพูชาให้ความสำคัญต่อช่องทางทางการทูตและความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าข้อพิพาทต่างๆ จะได้รับการแก้ไขผ่านความเข้าใจร่วมกัน เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความสามัคคีของประชาชนของทั้งสองประเทศ