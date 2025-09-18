ผู้นำเกาหลีเหนือ ส่งข้อความแสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ

นายกฯเกาหลีเหนือ ส่งข้อความแสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา สำนักข่าวเกาหลีเหนือ รายงานว่า นายปาร์ค แทซอง นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการถาวรรัฐสภาเกาหลีเหนือ ได้ส่งข้อความแสดงความยินดี นายอนุทิน ชาญวีรกูล โอกาสได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา แสดงถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศที่มีมาแต่ช้านาน และจะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนยังอวยพรให้นายกรัฐมนตรีของไทย ประสบความสำเร็จในการทำงานและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
ที่มา : kcnawatch