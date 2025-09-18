เอบีซี งดออกอากาศรายการ ‘จิมมี คิมเมล’ ไม่มีกำหนด หลังคอมเมนต์เหน็บปมสังหาร ‘ชาร์ลี เคิร์ก’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน สถานีโทรทัศน์ เอบีซี ได้ประกาศงดการออกอากาศรายการ Jimmy Kimmel Live อย่างไม่มีกำหนด หลังจิมมี คิมเมล พิธีกรรายการได้พูดถึงการลอบสังหารชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยมว่าผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์พยายามใช้ประโยชน์ทางการเมืองจากการลอบสังหารเคิร์ก
คิมเมลกล่าวในรายการที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน ว่า “เราเห็นจุดต่ำสุดใหม่ตลอดช่วงวันหยุดที่ผ่านมา เพราะแก๊ง MAGA พยายามสุดตัวที่จะบอกว่าเด็กที่ลอบสังหารเคิร์กว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แก๊ง MAGA” คิมเมลยังเปิดวิดีโอที่ทรัมป์พูดถึงการลอบยิงเคิร์กว่าเหมือนเด็ก 4 ขวบที่ไว้อาลัยให้ปลาทองตัวเองที่เพิ่งตาย
คำกล่าวของคิมเมลทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ โดยเฉพาะจากนายเบรนแดน คาร์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารของรัฐบาลกลาง (FCC) ที่บอกว่าพฤติกรรมของคิมเมลไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและขอให้ดิสนีย์ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์เอบีซีให้ออกมามีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่เช่นนั้นทาง FCC อาจเปิดการสอบสวนและทางเอบีซีอาจถูกปรับเงินหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศหากพบว่ามีเนื้อหาที่บิดเบือนความจริงอย่างต่อเนื่อง
ประธานาธิบดีทรัมป์เคยออกมาเรียกร้องให้สื่อต่างๆ หยุดเผยแพร่เนื้อหาที่เขามองว่าไม่เหมาะสมและขู่ว่า FCC จะเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศ ล่าสุด ทรัมป์แสดงความดีใจที่รายการ Jimmy Kimmel Live ถูกเอบีซีสั่งงดออกอากาศ และขอให้สถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีไล่จิมมี ฟอลลอน พิธีกรรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon และเซ็ท เมเยอร์ พิธีกรรายการ Late Night with Seth Mayers ออกเพราะพิธีกรทั้งสองมักล้อเลียนทรัมป์
อย่างไรก็ตาม สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการงดออกอากาศรายการ Jimmy Kimmel Live ว่าเป็นการทำลายเสรีภาพในการพูด โดยในช่วงที่ผ่านมา ทรัมป์มีการฟ้องร้องสื่อต่างๆ ในสหรัฐมากขึ้น อาทิ ฟ้องร้องหมิ่นประมาทแก่หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์และสำนักพิมพ์เพนกวินแรมดอมเฮาส์ เป็นเงิน 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างว่ารายงานเนื้อหาที่บิดเบือนเกี่ยวกับทรัมป์